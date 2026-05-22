  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

María Corina Machado en Panamá: ¿Dónde y cuándo será el encuentro con venezolanos?

Venezolanos en Panamá podrán reunirse con María Corina Machado este sábado
Venezolanos en Panamá podrán reunirse con María Corina Machado este sábado Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 22/05/2026 16:29
Presidente de la república, José Raúl Mulino confirmó un encuentro con María Corina Machado el lunes 25 de mayo.

La líder opositora venezolana María Corina Machado llegó a Panamá la noche del jueves 21 de mayo como parte de una gira internacional que contempla una agenda de cuatro días en el país.

En una entrevista exclusiva con La Estrella de Panamá, en alianza informativa con Radio Panamá, Machado informó que este sábado 23 de mayo sostendrá un encuentro con venezolanos residentes en el país. La actividad se realizará en la avenida Cuba, entrando por calle 32, en la ciudad de Panamá.

La visita de la dirigente forma parte de una gira regional enfocada en la situación política de Venezuela y en los escenarios de una eventual recuperación democrática.

Mulino se reunirá con María Corina Machado el próximo 25 de mayo

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, confirmó durante su conferencia de prensa semanal que Machado tiene previsto reunirse con él el próximo lunes 25 de mayo.

Según explicó el mandatario, la reunión fue solicitada por la dirigente venezolana hace aproximadamente tres semanas y, hasta el momento, no existe una agenda específica definida para el encuentro.

Mulino señaló que uno de los principales objetivos de la cita será escuchar la visión de Machado sobre el panorama político venezolano y las perspectivas de cambio en ese país.

Lo Nuevo