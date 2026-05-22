María Corina Machado en Panamá: ¿Dónde y cuándo será el encuentro con venezolanos?

La líder opositora venezolana María Corina Machado llegó a Panamá la noche del jueves 21 de mayo como parte de una gira internacional que contempla una agenda de cuatro días en el país.

En una entrevista exclusiva con La Estrella de Panamá, en alianza informativa con Radio Panamá, Machado informó que este sábado 23 de mayo sostendrá un encuentro con venezolanos residentes en el país. La actividad se realizará en la avenida Cuba, entrando por calle 32, en la ciudad de Panamá.

La visita de la dirigente forma parte de una gira regional enfocada en la situación política de Venezuela y en los escenarios de una eventual recuperación democrática.