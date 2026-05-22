María Corina Machado en Panamá: ¿Dónde y cuándo será el encuentro con venezolanos?

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, confirmó durante su conferencia de prensa semanal que Machado tiene previsto reunirse con él el próximo lunes 25 de mayo.Según explicó el mandatario, la reunión fue solicitada por la dirigente venezolana hace aproximadamente tres semanas y, hasta el momento, no existe una agenda específica definida para el encuentro.Mulino señaló que uno de los principales objetivos de la cita será escuchar la visión de Machado sobre el panorama político venezolano y las perspectivas de cambio en ese país.