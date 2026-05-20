Las 5 claves de Panamá y el mundo este miércoles 20 de mayo

Panamá y la región continúan marcados por acontecimientos políticos, judiciales y sociales que dominan la agenda informativa de este miércoles 20 de mayo.

-La dirigente opositora venezolana María Corina Machado anunció que sostendrá un encuentro con la diáspora venezolana residente en Panamá este sábado 23 de mayo en la avenida Cuba, entrando por calle 32, en la capital panameña. La actividad forma parte de su visita oficial al país y de una gira regional centrada en la situación política de Venezuela y el respaldo a los ciudadanos venezolanos en el exterior.

-La Corte Suprema de Justicia no admitió un nuevo recurso interpuesto por el exvicepresidente José Gabriel Carrizo dentro del proceso que se le sigue por presunto enriquecimiento injustificado, manteniéndose en curso las investigaciones correspondientes.

-El gobierno de Costa Rica volvió a elevar el tono frente al conflicto comercial con Panamá. La presidenta Laura Fernández Delgado anunció nuevas acciones diplomáticas para responder a las restricciones impuestas a productos agropecuarios costarricenses, en medio de crecientes tensiones entre ambas naciones.

-El Ministerio de Educación presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación por supuestos delitos de falsificación de documentos, contra la administración pública y asociación ilícita para delinquir. Las investigaciones apuntan a cerca de 80 presuntos docentes vinculados al sistema educativo nacional en distintas provincias del país.

-Las autoridades confirmaron la captura en Venezuela de tres personas investigadas por la desaparición y muerte de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años que falleció tras someterse a un procedimiento estético clandestino en Bogotá. El caso ha generado alarma y renovado las advertencias sobre los peligros de las intervenciones médicas ilegales.