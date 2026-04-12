Bomberos aún buscan determinar el origen de la explosión en La Boca

El Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, a través de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI), informó que mantiene en curso las investigaciones técnicas para determinar el origen de la explosión e incendio de vehículos cisterna ocurrido bajo el Puente de las Américas.

El teniente coronel Cirilo Castillo, director nacional de DINASEPI, explicó que el objetivo es establecer de manera científica cómo se produjo el incidente.

“Nuestra labor se centra en determinar científicamente cómo se produjo este hecho. La identificación de posibles responsabilidades corresponde a otras instancias competentes”, señaló.

Las investigaciones, hasta ahora, han logrado avances en temas como:

Recolección de campo: El equipo técnico ya completó la recopilación de indicios en el lugar del siniestro, lo que servirá de base para el análisis especializado.

Entrevistas: Actualmente se desarrollan entrevistas con personas que puedan aportar información relevante. Este proceso se mantiene abierto para incorporar nuevos testimonios.

Protocolos especializados: Las investigaciones se realizan bajo estrictos protocolos técnicos y podrían extenderse hasta 30 días debido a su complejidad.

El Cuerpo de Bomberos reiteró que su función es estrictamente técnica: investigar el origen de incendios y explosiones.

La determinación de responsabilidades corresponde a las autoridades competentes.

Asimismo, reafirmó su compromiso con la prevención, la transparencia y el servicio a la ciudadanía.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) ya abrió una investigación de oficio tras la explosión.

De acuerdo con el comunicado oficial, el caso está siendo atendido por la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, con el objetivo de determinar las causas del incidente y establecer posibles responsabilidades.

Equipos especializados del Ministerio Público realizan inspecciones técnicas, recopilación de evidencias y entrevistas a testigos, como parte de las diligencias que buscan esclarecer lo ocurrido.

Por su parte, el grupo de expertos de los Estados Unidos que la semana pasada realizaron una evaluación técnica al Puente de las Américas, deberán tener los resultados de las muestras enviadas al país norteamericano y presentar el informe final entre el día de hoy y mañana martes.

Además, dentro del perímetro de la empresa donde ocurrió la explosión también se desarrollan inspecciones paralelas, como parte del análisis integral del impacto del incidente.

Todas estas labores buscan recolectar información clave que permita determinar si el puente se encuentra en condiciones óptimas para su uso, especialmente para el tránsito de vehículos de carga pesada.

El pasado lunes 06 de abril, losbomberos, aproximadamente a las 4:12 p.m., recibieron un reporte de incendio de dos carros cisternas en el parque de combustible ubicado en el área de La Boca, Balboa.

El incedio se dio en las inmediaciones de la empresa Panama Oil Terminals S.A. (POTSA). La magnitud de las llamas tuvieron un alcance hasta una de las partes superiores del Puente de Las Américas, que justo en ese momento, transitaban una cantidad de conductores.

Dentro del incendio hubieron dos bomberos que sufrieron quemaduras leves y se reportó el fallecimiento de una persona que quedo atrapada en medio de los carros cisternas. Los hechos generaron un caos, donde conductores y viajeros quedaron atrapados por más de 5 horas en un tranque hacia Panamá Oeste.