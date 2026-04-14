Pacto Alimentación Primero, un compromiso regional contra el hambre

Este martes se celebró la Segunda Reunión del Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo de Panamá, en la Asamblea Nacional. Durante el acto se suscribió el Pacto Alimentación Primero, un compromiso parlamentario iberoamericano y caribeño por la seguridad alimentaria que integra formalmente a Panamá en esta iniciativa de alcance regional y global.

“Desarrollamos un taller de planificación anual para la temporada 2026-2027. Y adicional a eso, se firmó el Pacto de Alimentación I. Un pacto que busca darle protagonismo a la Asamblea Nacional para impulsar iniciativas legislativas en torno a la seguridad alimentaria, impulsar presupuestos para estas iniciativas, darle seguimiento y también impulsar la cooperación regional”, detalló el diputado Ariel Vallarino, quien encabeza la iniciativa por parte de Panamá.

De acuerdo a los organizadores, el Pacto Alimentación Primero tiene por objeto priorizar el derecho humano a la alimentación adecuada como piedra angular de las políticas públicas del Estado, con un enfoque integral, sostenible y ajustado a las realidades del territorio nacional. Entre sus compromisos, los signatarios se obligan a impulsar una agenda legislativa robusta en materia de seguridad alimentaria y nutrición, supervisar la aplicación efectiva de sus marcos normativos y promover la articulación con actores del Ejecutivo, la academia, la sociedad civil y el sector privado.

“Este es un movimiento que ocurre en varios países de la región”, destacó Adinoram Sanches, coordinador subregional y representante para Panamá y Costa Rica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). “Aquí en Panamá se crea hoy también un frente contra el hambre, y este protocolo, este pacto, de cierta manera orienta a un grupo de parlamentarios que van a elaborar un poco más sobre una política de gran impacto en esta categoría de 225,000 panameños que no tienen acceso a 2,200 calorías por día”, detalló.

La firma del Pacto coincide con la reciente sanción por parte del Ejecutivo de la Ley 514 del 1 de abril de 2026, que establece medidas para prevenir la pérdida de alimentos y promover la seguridad alimentaria, una iniciativa impulsada por el diputado Vallarino.

“La primera victoria del Frente Parlamentario contra el hambre es la sanción de la Ley 514, de Prevención de Pérdida de Alimentos, que está en proceso de reglamentación. La ley busca que los supermercados y los comercios puedan separar alimentos que ya no serán vendidos, pero son aptos para el consumo humano y puedan ser donados, luego de la verificación de los protocolos del Minsa, a bancos de alimentos y a organizaciones que se dediquen a este tipo de acciones para apoyar a comedores infantiles, adultos mayores y ayudar a las personas que están en estado de pobreza”, resaltó Vallarino.

El acto de firma contó con la participación de altas autoridades nacionales e internacionales como el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Luis Herrera; Shoraya Suárez, coordinadora Regional del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe (República Dominicana); Íngrid Narváez, directora Jurídica de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid); Roberto Linares, ministro de Desarrollo Agropecuario; Beatriz Carles, ministra de Desarrollo Social; Guzmán Palacios, embajador de España en Panamá; Claudia Pavlovich, embajadora de México en Panamá; y Ariel Alvarado, Secretario Ejecutivo del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y el Caribe (Foprel).