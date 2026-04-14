$12 millones para nuevos zarzos en la comarca Ngäbe Buglé

La segunda etapa contempla la construcción de<b> 50 zarzos </b>en las regiones <b>Kodri, Ñokribo </b>y <b>Nedrini</b>, dentro de la comarca <b>Ngäbe Buglé</b>. Estas estructuras tipo puente peatonal buscan garantizar el tránsito seguro de las comunidades, especialmente en áreas donde el acceso se ve limitado por condiciones geográficas y climáticas.De acuerdo con lo establecido en la resolución, el proyecto prioriza a poblaciones que, durante la temporada lluviosa, enfrentan riesgos al cruzar ríos y quebradas crecidas.<i>'Estas estructuras tipo puente peatonal son clave para garantizar el tránsito seguro de las comunidades',</i> indicó el Ejecutivo a través de un comunicado de prensa.Entre los principales beneficiarios se encuentran <b>estudiantes que deben trasladarse diariamente a sus centros educativos</b>, así como residentes que dependen de estos pasos para acceder a servicios básicos.