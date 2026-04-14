$12 millones para nuevos zarzos en la comarca Ngäbe Buglé

El Consejo de Gabinete aprobó un crédito adicional por $12.0 millones destinado a la segunda fase del Proyecto de Construcción de Zarzos en la comarca Ngäbe Buglé, una iniciativa orientada a mejorar la conectividad en comunidades rurales vulnerables. La medida, contenida en la Resolución N.33-26, autoriza la asignación de estos fondos al Ministerio de Obras Públicas (MOP) como parte del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026. Los recursos provienen de un saldo de capital depositado en la Cuenta Única del Tesoro, que asciende a $29.9 millones. De ese total, ya se había aprobado previamente un primer crédito por $17.8 millones el pasado 3 de marzo para la ejecución de la primera fase del proyecto, quedando como remanente el monto ahora autorizado.

Conectividad en zonas vulnerables

La segunda etapa contempla la construcción de 50 zarzos en las regiones Kodri, Ñokribo y Nedrini, dentro de la comarca Ngäbe Buglé. Estas estructuras tipo puente peatonal buscan garantizar el tránsito seguro de las comunidades, especialmente en áreas donde el acceso se ve limitado por condiciones geográficas y climáticas. De acuerdo con lo establecido en la resolución, el proyecto prioriza a poblaciones que, durante la temporada lluviosa, enfrentan riesgos al cruzar ríos y quebradas crecidas. “Estas estructuras tipo puente peatonal son clave para garantizar el tránsito seguro de las comunidades”, indicó el Ejecutivo a través de un comunicado de prensa. Entre los principales beneficiarios se encuentran estudiantes que deben trasladarse diariamente a sus centros educativos, así como residentes que dependen de estos pasos para acceder a servicios básicos.

Trámite pendiente en la Asamblea