Marzo será un mes más caluroso y seco de lo normal en gran parte del país

El boletín del IMHPA confirma que marzo suele coincidir con los niveles más bajos de caudal en los ríos del país, particularmente en la vertiente del Pacífico. Esta situación tiene implicaciones directas para <b>el sector eléctrico, en un país donde la hidroelectricidad sigue siendo un componente relevante de la matriz energética</b>.Con menos lluvias y menor recarga de embalses, las hidroeléctricas enfrentan restricciones operativas, lo que puede aumentar la dependencia de generación térmica o de importaciones regionales de energía. Este escenario presiona<b> los costos de generación y mantiene la atención puesta en la estabilidad del sistema eléctrico durante el primer trimestre del año</b>.Especialistas advierten que, si la temporada seca se prolonga o se intensifica hacia abril, podrían registrarse impactos adicionales sobre la planificación energética, en un contexto donde el consumo suele aumentar por el uso de sistemas de refrigeración ante las altas temperaturas.