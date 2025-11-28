Clima en Panamá para diciembre: transición a la época seca, ¿cuándo dejará llover?

El <b><a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</a></b> ha presentado su pronóstico climático para diciembre de 2025, destacando que este mes actúa como un periodo de <b>transición</b> entre la temporada lluviosa y la seca en el país.El IMHPA advierte que, aunque es el mismo mes, el clima será 'totalmente diferente según la región', ya que por un lado cesarán las lluvias y por otro aumentarán.<b>Pacífico vs. Caribe, ¿cuándo dejará de llover en diciembre?</b>El principal cambio para el mes de diciembre se observa en las vertientes del país:<b>- Vertiente del Pacífico:</b> Inicia la transición a la temporada seca. Los días con lluvia serán 'cada vez menos frecuentes', proyectándose una <b>disminución de hasta el 20%</b> en la lluvia acumulada. La precipitación total puede oscilar entre <b>50 y 150 milímetros</b> o litros por metro cuadrado en provincias como Chiriquí, Veraguas, Panamá Oeste y Panamá.<b>- Vertiente del Caribe:</b> Se caracteriza por condiciones más lluviosas, asociadas a la incursión de <b>empujes o frentes fríos</b> provenientes del norte. Esto podría generar temporales e, incluso, inundaciones. Se pronostica un <b>aumento moderado de hasta el 30%</b> en las lluvias en el Caribe Occidental.Las regiones con mayor impacto pluvial incluyen la provincia de <b>Bocas del Toro, la Comarca Ngäbe-Buglé, el Norte de Veraguas, y las costas Baja de Colón y Coclé</b>, donde las lluvias acumuladas podrían <b>superar los 600 milímetros</b> o litros por metro cuadrado.<b>Se mantiene monitoreo del Fenómeno del Niño</b>El IMHPA informa que en Panamá prevalece la fase neutra del fenómeno <b>El Niño Oscilación Sur (ENSO)</b>. El Instituto mantiene el monitoreo constante de la evolución de este fenómeno y de los posibles eventos meteorológicos asociados.Al emitir estas condiciones, el IMHPA le recuerda a la población que <i>'los pronósticos climáticos son proyecciones probabilísticas a mediano plazo, con las cuales se estiman los valores de lluvia acumulada mensual, sin embargo, dentro del período de pronóstico pueden ocurrir eventos puntuales de fuerte intensidad y corta duración'.</i>