Calentamiento global trastoca las temporadas y complica el clima en el país, anuncia el IMHPA

La directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), Luz Calzadilla, informó que el país atraviesa una transición climática “muy atípica”, producto del calentamiento global que se ha venido intensificando, especialmente durante 2024, considerado el año más cálido de los últimos de la década.

Durante una entrevista en el noticiero Telemetro Reporta, Calzadilla explicó que la Organización Meteorológica Mundial elabora cada año un informe global con datos recopilados de todo el planeta. En ese contexto, Panamá enviará su información y se espera que en los próximos meses se conozca el balance climático correspondiente a 2025. No obstante, adelantó que todos los indicios apuntan a que el calentamiento global ha continuado.

“El calentamiento global y planetario hace que el acoplamiento y el desarrollo normal de las temporadas en cada país sea completamente errático”, señaló la directora. Detalló que a finales y mediados de diciembre se registraron frentes fríos muy fuertes, lo que alteró por completo los pronósticos iniciales que preveían la salida de la temporada lluviosa a mediados de ese mes.

Ante este escenario, el IMHPA realizó una nueva proyección climática. Según Calzadilla, se estimó que las condiciones lluviosas se extenderían hasta el 15 de enero, período que resultó ser incluso más lluvioso de lo previsto. Asimismo, indicó que, aunque los pronósticos siempre presentan un grado de incertidumbre, se ha advertido que en Darién y la comarca Guna Yala podrían registrarse lluvias significativas hasta el 20 de enero, debido a un sistema de baja presión ubicado entre las fronteras de Colombia y Panamá, el cual estaría generando precipitaciones intensas.