Calentamiento global trastoca las temporadas y complica el clima en el país, anuncia el IMHPA

En cuanto al comportamiento del clima en el corto plazo, la directora del IMHPA señaló que enero será un mes complicado en todo el país debido a estas transiciones. En el llamado Arco Seco, particularmente en la región de Azuero, ya se ha manifestado una temporada seca más consistente, aunque con variaciones. En contraste, en la provincia de Chiriquí se espera la continuidad de las lluvias.Finalmente, Calzadilla informó que para el segundo trimestre del año ya se observa un calentamiento en el Pacífico ecuatorial, lo que ha llevado a iniciar un monitoreo ante la posible entrada de un fenómeno de El Niño. De confirmarse, este evento podría retrasar el inicio de la próxima temporada lluviosa en el país.