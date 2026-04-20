Ministerio Público encuentra medicamentos vencidos en depósitos de la CSS

El Ministerio Público llevó a cabo este lunes 20 de abril inspecciones oculares a depósitos de la Caja de Seguro Social (CSS) en Felipillo y El Crisol como parte de la investigación por presuntos delitos contra la administración público.

El director de la CSS, Dino Mon, denunció en octubre de 2024 pérdidas por 2.5 millones de dólares producto de medicamentos vencidos. El monto fue calculado luego de una auditoría interna. Un año después, el Ministerio Público anunció oficialmente el inicio de la investigación por la cual se llevan adelante estas inspecciones.

“Se ubicaron insumos médicos quirúrgicos, equipos para administración de soluciones, venoclisis, guantes, respiradores, suturas, bandejas de anestesias, entre otros artículos que se encontraban vencidos, así como también se obtuvo documentación que serán incluida en las investigaciones”, detalló el Ministerio Público a través de un comunicado. “En los depósitos ubicados en El Crisol fueron ubicados medicamentos e insumos varios. Todos estos medicamentos e insumos con fechas de vencimiento del 2014 al 2024”, precisa el comunicado.

De acuerdo al Ministerio Público, este evento permite conocer de otros posibles hechos delictivos que podrían dar inicio a otras investigaciones.