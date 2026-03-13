Las 5 noticias que marcan el día en Panamá y el mundo | 13 de marzo

1. Gremios periodísticos alertan por proyecto de ley de réplica

Diversos gremios periodísticos de Panamá expresaron su preocupación por el avance del proyecto de ley 391, que busca reformar el derecho a réplica y fue aprobado en primer debate por la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.

Organizaciones como el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, el Consejo Nacional de Periodismo y la Asociación Panameña de Radiodifusión advirtieron que la propuesta podría afectar la libertad editorial de los medios.

2. Panamá y Ecuador refuerzan lazos comerciales en Expocomer 2026

En el marco de Expocomer 2026, delegaciones de Panamá y Ecuador reafirmaron su interés en fortalecer las relaciones comerciales y ampliar las oportunidades de negocio entre ambos países.

La feria internacional reúne a cientos de empresas y empresarios de distintos países interesados en concretar inversiones, alianzas estratégicas y nuevas oportunidades comerciales en la región.

3. Acodeco suspende aumento de tarifas de telefonía móvil

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ordenó la suspensión provisional del aumento en las tarifas de telefonía móvil aplicado en 2026.

La medida afecta planes prepago y pospago y se mantendrá mientras se desarrolla una investigación administrativa por posibles prácticas monopolísticas en el sector.

4. Accidente de avión militar en Irak deja seis muertos

Un avión de reabastecimiento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló en el oeste de Irak durante una operación militar.

Las autoridades confirmaron que seis tripulantes murieron en el accidente, que según los primeros reportes no habría sido causado por fuego hostil.

5. Canciller se pronuncia sobre inspecciones a buques con bandera panameña

El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, se refirió a las inspecciones realizadas por China a buques que navegan con bandera panameña.

El diplomático indicó que las autoridades panameñas siguen de cerca la situación y analizan los reportes para determinar si se han producido irregularidades o incumplimientos en el uso del pabellón nacional.