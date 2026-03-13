Canciller Martínez-Acha se pronuncia sobre inspecciones de China a buques con bandera panameña

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, afirmó que su país busca mantener una relación “respetuosa” con China, luego de que surgieran reportes sobre un aumento en las inspecciones a barcos con bandera panameña en puertos chinos.

Durante declaraciones a medios, Martínez-Acha indicó que Panamá ha seguido con atención la información que señala que varias embarcaciones del registro panameño habrían sido retenidas para revisiones adicionales por parte de autoridades en los puertos chinos.

“Eso es lo que he leído. Nosotros pensamos que esas detenciones son producto de la rutina de la industria marítima, porque también se dan detenciones en otros puertos y a otras banderas”, explicó el jefe de la diplomacia panameña.

El funcionario señaló que, aunque se ha percibido un incremento en las inspecciones, este tipo de procedimientos forman parte de los controles habituales que realizan distintos países en sus puertos.

“Evidentemente sí hay un incremento, pero hay detenciones en Europa y en otros países de Asia”, agregó.

Martínez-Acha también indicó que, hasta el momento, no se ha recibido una comunicación diplomática formal por parte de las autoridades chinas sobre estas revisiones.

No obstante, aseguró que Panamá mantiene canales de diálogo abiertos con la representación diplomática de China en el país.

“Nosotros hablamos frecuentemente con la delegación de China en Panamá y tenemos un trato abierto con ellos”, sostuvo.

El canciller reiteró que el interés del gobierno panameño es preservar una relación de respeto mutuo con el gigante asiático y evitar interpretaciones políticas sobre decisiones internas del país.

“Deseamos mantener una relación con China respetuosa y lo único que pedimos es que separen una decisión de la Corte Suprema de Justicia de cualquier otra interpretación que ellos puedan tener”, señaló.

Las declaraciones del canciller se producen en medio de la firma de dos memorandos de entendimiento con su homólogo ucraniano, Andri Sybiha.

Martínez-Acha y Sybiha acordaron mantener los canales de diálogo político abiertos de forma regular a todos los niveles.

Además, el funcionario recordó que los presidentes José Raúl Mulino, de Panamá, y Volodímir Zelenski, Ucrania, han mantenido conversaciones en diferentes foros internacionales.

Zelenski y Mulino coinciden en la defensa del derecho internacional y en la defensa de la soberanía de los estados, en este caso el de Ucrania.

El mandatario ucraniano prometió a Mulino abrir una embajada de su país en Panamá y “hoy la promesa se cumple”, indicó el canciller.