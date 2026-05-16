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Información útil

Prepárese: Sinaproc emite recomendaciones ante la temporada de huracanes

El Sinaproc revela los nombres de los huracanes para 2026
El Sinaproc revela los nombres de los huracanes para 2026 Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 16/05/2026 15:15
El Sinaproc publicó las listas oficiales de nombres para los ciclones tropicales que se formen en 2026 en las cuencas del Pacífico y Atlántico.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) dio a conocer la lista oficial de nombres que serán utilizados durante la temporada de huracanes de 2026 en las cuencas del Pacífico y el Atlántico.

En el océano Pacífico, la lista iniciará con Amanda, Boris y Cristina, seguida de nombres como Douglas, Elida, Fausto, Genevieve, Hernán, Iselle y Julio. También figuran Karina, Lowell, Norbert, Odalys, Polo, Rachel, Simon, Trudy, Vance, Winnie, Xavier, Yolanda y Zeke.

Mientras tanto, en el Atlántico, los primeros nombres asignados serán Arthur, Bertha y Cristobal. La lista continúa con Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaias, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky y Wilfred.

Sinaproc pide prevención y vigilancia durante la temporada ciclónica

Ante el inicio de la temporada de huracanes, las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse preparada e informada para reducir riesgos ante posibles emergencias.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) recordó la importancia de seguir las recomendaciones oficiales y contar con un plan de prevención familiar en caso de eventos atmosféricos.

Entre las principales medidas sugeridas están preparar una mochila de emergencia con artículos básicos, identificar zonas seguras, resguardar documentos importantes y mantenerse atento a los boletines y cuentas oficiales.

Las autoridades insistieron en que la prevención y la información oportuna son claves durante la temporada ciclónica.

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