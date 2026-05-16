Prepárese: Sinaproc emite recomendaciones ante la temporada de huracanes

Ante el inicio de la temporada de huracanes, las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse preparada e informada para reducir riesgos ante posibles emergencias.El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) recordó la importancia de seguir las recomendaciones oficiales y contar con un plan de prevención familiar en caso de eventos atmosféricos.Entre las principales medidas sugeridas están preparar una mochila de emergencia con artículos básicos, identificar zonas seguras, resguardar documentos importantes y mantenerse atento a los boletines y cuentas oficiales.Las autoridades insistieron en que la prevención y la información oportuna son claves durante la temporada ciclónica.