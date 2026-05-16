Prepárese: Sinaproc emite recomendaciones ante la temporada de huracanes

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) dio a conocer la lista oficial de nombres que serán utilizados durante la temporada de huracanes de 2026 en las cuencas del Pacífico y el Atlántico.

En el océano Pacífico, la lista iniciará con Amanda, Boris y Cristina, seguida de nombres como Douglas, Elida, Fausto, Genevieve, Hernán, Iselle y Julio. También figuran Karina, Lowell, Norbert, Odalys, Polo, Rachel, Simon, Trudy, Vance, Winnie, Xavier, Yolanda y Zeke.

Mientras tanto, en el Atlántico, los primeros nombres asignados serán Arthur, Bertha y Cristobal. La lista continúa con Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaias, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky y Wilfred.