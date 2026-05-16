Temporada de huracanes 2026: estos serán los nombres de las tormentas en el Atlántico

El Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá (Sinaproc) detalló la lista oficial de nombres asignados para la temporada de huracanes 2026 en el océano Atlántico, cuyo inicio está previsto para este 1 de junio.

A través de una publicación en redes sociales, la entidad informó que los nombres serán utilizados para identificar los sistemas tropicales que puedan formarse durante la temporada ciclónica en la cuenca atlántica, Caribe y golfo de México.

La lista se inicia con Arthur, Bertha y Cristobal, y continúa con nombres como Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaías, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, René, Sally, Teddy, Vicky y Wilfred.

El Sinaproc recordó a la población la importancia de mantenerse informada y preparada ante posibles eventos meteorológicos extremos, especialmente en regiones vulnerables a inundaciones, deslizamientos y fuertes lluvias.

Las autoridades panameñas reiteraron además que la temporada de huracanes en el Atlántico se extenderá oficialmente hasta el 30 de noviembre, periodo en el que históricamente aumenta la formación de tormentas tropicales y huracanes.

La entidad recomendó a la ciudadanía seguir los informes oficiales sobre condiciones climáticas y atender las medidas de prevención emitidas por los organismos de protección civil.