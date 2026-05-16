Ingresos del Estado panameño aumentan, aunque no alcanzan lo proyectado

El Estado panameño está recibiendo más dinero que el año pasado por impuestos, tasas y otros pagos que realizan ciudadanos y empresas.

Sin embargo, aunque los ingresos aumentaron, las cifras muestran que todavía están por debajo de lo que el Estado esperaba recaudar para este año.

¿Qué significa esto realmente y cómo podría impactar al país?

Cuando el Estado inicia un año, crea un presupuesto donde calcula aproximadamente cuánto dinero debería ingresar a las arcas públicas. Ese dinero proviene de diferentes fuentes: impuestos sobre salarios, ventas, propiedades, importaciones, trámites, aportes de entidades estatales y otros pagos. Con esa proyección se planifican gastos en salud, educación, infraestructura, seguridad y programas sociales.

Los nuevos datos preliminares correspondientes a abril de 2026 muestran que Panamá logró recaudar B/.704.7 millones durante ese mes, una cifra que representa B/.63.5 millones más que en abril de 2025. A primera vista podría parecer una noticia completamente positiva porque entró más dinero que el año pasado.

Sin embargo, aparece un dato que explica por qué las autoridades también siguen observando los números con atención: el Estado esperaba recaudar B/.838.8 millones, pero recibió B/.704.7 millones, es decir, quedó aproximadamente B/.134 millones por debajo de lo proyectado.

Para entenderlo mejor, imagine una familia que calcula que este mes recibirá 1,000 dólares, pero al final recibe 850 dólares. Aunque sigue entrando dinero y quizás incluso sea más que el año pasado, la familia tendría que ajustar gastos porque recibió menos de lo que esperaba. Algo parecido ocurre con las finanzas públicas.

Una gran parte del dinero que recibe el Estado proviene de los impuestos. Durante abril, los ingresos tributarios alcanzaron B/.573 millones, con un aumento de 17% respecto al mismo periodo del año anterior.

Entre los rubros que mostraron mayor movimiento estuvieron:

El ITBMS en ventas, que aumentó 28.2%, lo que puede reflejar más compras y actividad comercial.El impuesto relacionado con consumo de combustible, que subió 45.5%.Algunos impuestos sobre bienes inmuebles también registraron crecimiento.

Pero otros ingresos importantes no crecieron al mismo ritmo esperado. Los llamados ingresos no tributarios, que incluyen tasas, derechos y aportes de entidades, registraron una disminución de 12.2% en comparación con abril del año pasado.

¿Por qué esto importa para los ciudadanos?

Porque la capacidad de recaudar dinero influye directamente en la ejecución de proyectos públicos y en la estabilidad financiera del país.

Cuando los ingresos quedan por debajo de las metas, el Gobierno puede verse obligado a reorganizar gastos, buscar financiamiento o ajustar prioridades presupuestarias.

En el acumulado de los primeros cuatro meses de 2026, Panamá suma B/.2,741 millones en ingresos corrientes, lo que significa un aumento de B/.124.4 millones respecto a 2025, aunque todavía existe una diferencia frente a las metas originalmente proyectadas.

Las próximas cifras serán clave para saber si el país logra cerrar esa brecha o si los ingresos seguirán creciendo, pero a un ritmo menor del esperado.