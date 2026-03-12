Acodeco ordena suspender aumento de tarifas en planes de telefonía móvil en Panamá

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ordenó la suspensión provisional del aumento de tarifas en los planes de telefonía celular prepago y pospago anunciados e implementados durante 2026 por empresas del sector en Panamá.

El anuncio fue realizado la tarde de este jueves 12 de marzo por el director general de la entidad, Ramón Abadi, quien explicó que la medida se adopta en el marco de una investigación administrativa contra compañías de telefonía móvil por la presunta comisión de prácticas monopolísticas absolutas.

Según Abadi, la investigación se sustenta en lo establecido en el artículo No. 105 de la Ley No. 45 de 2007, así como en el artículo No. 27 del Decreto Ejecutivo No. 8A de 2009, normativas que regulan la competencia y prohíben acuerdos o prácticas que afecten el libre mercado.

“A partir del día de hoy se ha ordenado la suspensión provisional del aumento de las tarifas en los planes de telefonía celular prepago y pospago anunciados, implementados y vigentes durante el año 2026”, señaló el funcionario.

La suspensión se mantendrá mientras se define una eventual demanda ante los tribunales competentes, según explicó la institución.

Abadi también advirtió a los consumidores que, en caso de detectar cobros que incumplan la disposición, pueden presentar sus denuncias ante la Acodeco para que la entidad intervenga.

“Advertimos al pueblo panameño que ante cualquier cobro que viole esta disposición podrá acudir a la Acodeco para que hagamos valer sus derechos”, afirmó.

El director de la entidad subrayó que la actuación del organismo responde a su mandato legal. “Nuestra labor no se define por una oposición a sectores específicos, sino por hacer cumplir la ley y la defensa de los derechos del pueblo panameño”, concluyó.