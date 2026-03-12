La reconfiguración del comercio global: ¿qué retos tiene Panamá?

Desde la perspectiva operativa del Canal de Panamá, Andrés Orozco subrayó que el cliente actual valora la confiabilidad por encima de todo. Las líneas navieras han evolucionado de simples transportistas marítimos a actores con una alta integración vertical, gestionando logística terrestre y aérea para asegurar la continuidad del negocio. El Canal, que maneja entre el 5% y 7% del comercio global y mantiene cuotas de mercado de hasta el 60% en rutas estratégicas hacia la costa este de los Estados Unidos, responde a estas señales mediante inversiones en capacidad portuaria y tecnológica. Esta adaptación busca proveer certeza en un contexto de conflictos internacionales y disrupciones que han redibujado el mapa energético y de transporte.