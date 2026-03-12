Colombia informa que presidenta de Venezuela canceló visita al país, su primer viaje al exterior

La Cancillería de Colombia informó a la AFP este jueves 12 de marzo que el primer viaje internacional de la mandataria venezolana, Delcy Rodríguez, a la zona fronteriza entre los dos países, fue cancelado, sin dar explicaciones sobre los motivos.

“Todo se canceló”, dijo un responsable de la Cancillería en Bogotá a la AFP.

Los funcionarios empezaron a desmontar el escenario previsto para el encuentro en unos puentes que conectan a la ciudad colombiana de Cúcuta con el estado venezolano de Táchira.

Presionados por Washington, el colombiano Gustavo Petro y Rodríguez planeaban conversar el viernes sobre el creciente narcotráfico, así como compra de gas venezolano y otros temas de cooperación.