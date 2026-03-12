Tucumán busca consolidarse como el ‘Hub del Norte Argentino’ desde Expocomer

La participación de la provincia de Tucumán en Expocomer 2026 ha marcado un punto de inflexión en las relaciones comerciales y turísticas entre el norte argentino y Panamá. Encabezada por Héctor Viñuales, presidente de la Federación Económica de Tucumán (FET), y Domingo Amaya, presidente del Ente Tucumán Turismo, la delegación argentina arribó al istmo con el objetivo de capitalizar la conectividad aérea directa que hoy posiciona a la provincia como el “hub” de su región. Durante el encuentro, Viñuales subrayó que la ruta operada por Copa Airlines ha abierto un abanico de oportunidades comerciales que trascienden las fronteras tradicionales. Según el dirigente empresarial, esta conexión directa permite unir las economías de ambos países a través del turismo, una actividad que, en sus palabras, genera vínculos de amistad y negocios que superan cualquier estadística. La respuesta del mercado ha sido inmediata: en apenas tres días de feria, la delegación tucumana concretó más de 184 citas de negocios enfocadas exclusivamente en el sector turístico, con la expectativa de que estos contactos se traduzcan en resultados tangibles en los próximos meses.

Por su parte, Domingo Amaya destacó que el eslogan “Tucumán tiene todo” resuena con fuerza en Panamá, dada la similitud en la diversidad de oferta de ambos destinos. El funcionario explicó que, a pesar de ser una provincia de dimensiones compactas, Tucumán alberga 11 microclimas distintos, lo que le permite ofrecer desde los paisajes áridos de los Valles Calchaquíes hasta la exuberancia de las Yungas. Esta riqueza natural, dijo, se complementa con una profunda carga histórica, al ser la cuna de la independencia argentina, y una gastronomía basada en sabores y saberes ancestrales que la delegación ha buscado posicionar ante los operadores internacionales. Amaya también enfatizó la importancia estratégica del aeropuerto tucumano, que actualmente se sitúa como la segunda terminal con mayor capacidad exportable de bienes y servicios en Argentina. Esta infraestructura, sumada a una ocupación promedio de los vuelos del 92%, refuerza la visión de la provincia como una puerta de entrada para Centroamérica hacia el sur del continente. Explicó que la conectividad no solo facilita el flujo de visitantes, sino que también proyecta a Tucumán como un centro neurálgico para la industria del conocimiento y la exportación de servicios, sectores que planean tener una presencia aún mayor en futuras ediciones de la feria.