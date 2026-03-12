Tucumán busca consolidarse como el ‘Hub del Norte Argentino’ desde Expocomer

Por su parte, Domingo Amaya destacó que el eslogan 'Tucumán tiene todo' resuena con fuerza en Panamá, dada la similitud en la diversidad de oferta de ambos destinos. El funcionario explicó que, a pesar de ser una provincia de dimensiones compactas, Tucumán alberga 11 microclimas distintos, lo que le permite ofrecer desde los paisajes áridos de los Valles Calchaquíes hasta la exuberancia de las Yungas. Esta riqueza natural, dijo, se complementa con una profunda carga histórica, al ser la cuna de la independencia argentina, y una gastronomía basada en sabores y saberes ancestrales que la delegación ha buscado posicionar ante los operadores internacionales.Amaya también enfatizó la importancia estratégica del aeropuerto tucumano, que actualmente se sitúa como la segunda terminal con mayor capacidad exportable de bienes y servicios en Argentina. Esta infraestructura, sumada a una ocupación promedio de los vuelos del 92%, refuerza la visión de la provincia como una puerta de entrada para Centroamérica hacia el sur del continente. Explicó que la conectividad no solo facilita el flujo de visitantes, sino que también proyecta a Tucumán como un centro neurálgico para la industria del conocimiento y la exportación de servicios, sectores que planean tener una presencia aún mayor en futuras ediciones de la feria.