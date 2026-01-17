Delcy Rodríguez expulsa a Alex Saab, el aliado señalado como testaferro de Nicolás Maduro

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, decidió apartar del gabinete al empresario colombiano Alex Saab, uno de los principales aliados del oficialismo, como parte de una reestructuración del Ejecutivo anunciada esta semana, de acuerdo con información publicada por Swissinfo.

Según el medio suizo, Rodríguez decretó la fusión del Ministerio de Industrias y Producción Nacional con el Ministerio de Comercio Nacional, lo que dio paso a una nueva cartera que será encabezada por Luis Antonio Villegas. Con este movimiento administrativo, Saab quedó fuera del cargo ministerial que había asumido en octubre de 2024 por designación directa del entonces presidente Nicolás Maduro.

Aunque la mandataria interina aseguró que Saab “asumirá nuevas responsabilidades”, no ofreció detalles sobre su eventual nuevo rol dentro del aparato estatal, señala Swissinfo. La salida del empresario ocurre en medio de ajustes más amplios dentro del gabinete, orientados —según el Gobierno— a reorganizar áreas clave de la economía.

Alex Saab ha sido una figura central y controvertida dentro del chavismo. El empresario, nacido en Barranquilla y de ascendencia libanesa, fue detenido en Cabo Verde en 2020 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos por presunto lavado de dinero. Tras su liberación en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros, regresó a Venezuela y se incorporó formalmente al Gobierno.

La decisión de Delcy Rodríguez marca un nuevo giro en la estructura del poder venezolano y vuelve a colocar el nombre de Alex Saab en el centro del debate político, en un contexto de cambios internos y tensiones persistentes dentro del oficialismo.