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Vida y cultura

Dímelo Flow inmortaliza a London, el hijo que tuvo con Jacky Guzmán, en un espectacular tatuaje

Dímelo Flow volvió a captar la atención de sus seguidores, pero esta vez no fue por una nueva producción musical ni por una colaboración internacional.
Dímelo Flow volvió a captar la atención de sus seguidores, pero esta vez no fue por una nueva producción musical ni por una colaboración internacional. Redes sociales
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Laura Chang
  • 08/06/2026 15:40
Acostumbrado a producir éxitos mundiales, esta vez Dímelo Flow llamó la atención por un motivo muy diferente.

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Dímelo Flow, el DJ y productor de música urbana, volvió a captar la atención de sus seguidores, pero esta vez no fue por una nueva producción musical ni por una colaboración internacional.

Acostumbrado a producir éxitos mundiales, esta vez Dímelo Flow llamó la atención por un motivo muy diferente: el amor por su hijo London. El productor panameño mostró el espectacular tatuaje que se realizó para inmortalizar al pequeño en su piel.

La obra fue realizada por el tatuador Orlando Art Tattoo y destaca por su impresionante nivel de detalle. El retrato captura a London en una expresión espontánea y divertida, mostrando una gran sonrisa y un gesto lleno de energía que refleja la personalidad del pequeño.

El tatuaje ocupa gran parte del lateral de la pierna izquierda del productor y fue elaborado en estilo realista, logrando reproducir con precisión los rasgos faciales, el cabello rizado y hasta el pañuelo rojo que aparece en la fotografía original utilizada como referencia.

Las imágenes compartidas por Dímelo Flow rápidamente generaron miles de reacciones y comentarios de admiración por parte de sus seguidores, quienes destacaron tanto la calidad artística del trabajo como el significado emocional detrás del homenaje.

Junto a las fotografías, el productor acompañó la publicación con un mensaje que dejó ver el profundo amor que siente por su hijo.

“No existe obra de arte más grande que ser tu padre. Gracias mi bro por esta obra de Arte,wao @orlandoarttattoo”, escribió.

La frase conmovió a muchos usuarios, quienes resaltaron que más allá del tatuaje, el mensaje refleja el orgullo y la felicidad que siente el productor por la paternidad.

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