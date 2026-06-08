Dímelo Flow inmortaliza a London, el hijo que tuvo con Jacky Guzmán, en un espectacular tatuaje

Dímelo Flow, el DJ y productor de música urbana, volvió a captar la atención de sus seguidores, pero esta vez no fue por una nueva producción musical ni por una colaboración internacional.

Acostumbrado a producir éxitos mundiales, esta vez Dímelo Flow llamó la atención por un motivo muy diferente: el amor por su hijo London. El productor panameño mostró el espectacular tatuaje que se realizó para inmortalizar al pequeño en su piel.

La obra fue realizada por el tatuador Orlando Art Tattoo y destaca por su impresionante nivel de detalle. El retrato captura a London en una expresión espontánea y divertida, mostrando una gran sonrisa y un gesto lleno de energía que refleja la personalidad del pequeño.

El tatuaje ocupa gran parte del lateral de la pierna izquierda del productor y fue elaborado en estilo realista, logrando reproducir con precisión los rasgos faciales, el cabello rizado y hasta el pañuelo rojo que aparece en la fotografía original utilizada como referencia.