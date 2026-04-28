Crisis de agua en Azuero: anuncian plan integral con apoyo técnico extranjero

El Gobierno Nacional puso en marcha un plan de gestión integral para enfrentar la escasez de agua en la península de Azuero, con el respaldo de expertos internacionales y un enfoque basado en soluciones técnicas y sostenibles.

El anuncio fue realizado por el titular del Ministerio de Salud, Fernando Boyd Galindo, quien indicó que la prioridad es contar con un diagnóstico preciso de la situación. Para ello, especialistas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (U.S. Army Corps of Engineers) , quienes ya trabajan en el país en el levantamiento de información técnica.

A esta iniciativa se suma el apoyo de la Embajada de Israel en Panamá, con miras a incorporar experiencia en tecnología de recursos hídricos. Se espera que la visita del presidente de Israel, Isaac Herzog, contribuya a fortalecer la cooperación y transferencia de conocimientos.

Gobierno ejecuta medidas urgentes con más de 100 pozos en Azuero

Mientras se desarrolla el diagnóstico, el Minsa ejecuta medidas inmediatas para mitigar la situación. En la provincia de Los Santos se han construido más de 50 pozos, mientras que en Herrera avanza una cantidad similar, con el objetivo de reforzar el suministro en comunidades afectadas.

Las autoridades explicaron que estos pozos permitirán abastecer a la población mediante conexiones a redes existentes o puntos de distribución directa. No obstante, subrayaron que se trata de una solución temporal mientras se definen obras de mayor alcance.

Una vez concluido el diagnóstico técnico, el Gobierno prevé desarrollar un plan de infraestructura que garantice un suministro continuo, eficiente y menos vulnerable a las variaciones climáticas. La estrategia busca no solo atender la situación actual, sino también establecer bases para una seguridad hídrica sostenible en la región de Azuero.