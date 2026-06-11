Inversión y RSE: el aporte de las empresas coreanas al crecimiento de Panamá

La Embajada de Corea en Panamá organizó un seminario de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) con el propósito de dar a conocer las iniciativas de las compañías coreanas que operan en el país y su compromiso con el desarrollo sostenible. Durante el encuentro, el embajador de Corea, Byoung-jin Han, destacó que las empresas coreanas no solo están invirtiendo activamente en Panamá y generando empleos, sino que también participan de manera constante en actividades de responsabilidad social. Señaló que es fundamental que estas acciones sinceras sean valoradas por la sociedad panameña, ya que el reconocimiento motiva a las compañías a ampliar sus contribuciones y fortalece la confianza de que están en el camino correcto. En este sentido, subrayó que el papel de la prensa es esencial para que estas iniciativas lleguen a todos los rincones de la sociedad y se conviertan en un motor de cooperación sostenible entre ambos países.

Ejemplos de casos

Entre las empresas participantes se encuentran HPH Consorcio, Samsung Electronics, LG Electronics y SD Biosensor, todas compañías globales que representan a Corea. Con experiencia en infraestructura, tecnología, manufactura y salud, estas multinacionales aseguraron que están aportando de manera concreta al desarrollo de Panamá. En el caso de Samsung, su gerente de ciudadanía corporativa, María Fernanda Hernández, explicó que desde 2010 la empresa impulsa programas educativos que inicialmente buscaban cerrar la brecha digital y que en la última década se han enfocado en fortalecer habilidades digitales para la empleabilidad y la inclusión social. Entre sus iniciativas destacan Solve for Tomorrow, dirigido a la educación pública, y Samsung Innovation Campus, que actualmente ofrece un módulo gratuito de inteligencia artificial con más de 240 horas académicas. Hernández señaló que más del 70% de los jóvenes panameños que han completado esta certificación han conseguido empleos relacionados con sus carreras y que, a nivel regional, los programas han beneficiado a más de 55,000 estudiantes en 14 países, con alrededor de 2,000 egresados, de los cuales 600 son panameños.

Tecnología

Andrea Moreno, gerente de marca de LG Electronics Panamá, por su parte, indicó que la empresa busca que sus programas tengan un impacto duradero en la vida de las personas. Explicó que más allá de las donaciones tecnológicas, LG se ha enfocado en capacitar a las personas en rubros con alta demanda laboral para crear empleos sostenibles. Entre sus iniciativas se encuentran Inverter Academy, que en 2025 capacitó a más de 93 personas en la región y a 50 jóvenes en Panamá en alianza con el INADE, y LG Explorers, un programa de mentorías de 12 meses que invita a jóvenes recién graduados a trabajar junto a gerentes y líderes de la compañía para adquirir experiencia técnica y corporativa en una empresa global.

Salud

Asimismo, Paola Riesen, directora de ventas de SD Biosensor, resaltó que el enfoque de la empresa está en apoyar al país hacia una mayor equidad en salud. Explicó que su estrategia es llevar productos de alta calidad y tecnología de vanguardia a lugares de difícil acceso para garantizar diagnósticos precisos y oportunos. Riesen informó que la compañía trabaja en conjunto con la Universidad de Panamá, el Instituto Gorgas y el Ministerio de Salud como parte de los programas nacionales de diagnóstico, contribuyendo en la detección temprana de enfermedades reemergentes como la fiebre amarilla y en el abordaje del cáncer cervical, cuya incidencia está aumentando en hombres y mujeres. Subrayó la importancia de las alianzas con el gobierno y la Caja de Seguro Social para identificar necesidades de la población y fortalecer los programas nacionales de salud, destacando que se trata de un esfuerzo en el que gana el paciente, gana la empresa y gana el país.

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