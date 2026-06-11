Inversión y RSE: el aporte de las empresas coreanas al crecimiento de Panamá

Asimismo, Paola Riesen, directora de ventas de SD Biosensor, resaltó que el enfoque de la empresa está en apoyar al país hacia una mayor equidad en salud. Explicó que su estrategia es llevar productos de alta calidad y tecnología de vanguardia a lugares de difícil acceso para garantizar diagnósticos precisos y oportunos. Riesen informó que la compañía trabaja en conjunto con la Universidad de Panamá, el Instituto Gorgas y el Ministerio de Salud como parte de los programas nacionales de diagnóstico, contribuyendo en la detección temprana de enfermedades reemergentes como la fiebre amarilla y en el abordaje del cáncer cervical, cuya incidencia está aumentando en hombres y mujeres. Subrayó la importancia de las alianzas con el gobierno y la Caja de Seguro Social para identificar necesidades de la población y fortalecer los programas nacionales de salud, destacando que se trata de un esfuerzo en el que gana el paciente, gana la empresa y gana el país.