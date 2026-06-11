Bibliotecarios piden a MiCultura garantizar la estabilidad laboral en la transición de la Biblioteca Nacional

La Asociación Panameña de Bibliotecarios (APABIB) expresó este jueves 11 de junio su disposición a acompañar y contribuir al proceso de transición administrativa y operativa de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero y de la Red de Bibliotecas Públicas al Ministerio de Cultura (MiCultura), en cumplimiento de lo establecido en la Ley 175 de 2020.

“Reconocemos que este proceso representa una oportunidad para fortalecer el sistema bibliotecario nacional, consolidar la protección del patrimonio documental panameño y garantizar la continuidad de los servicios bibliotecarios que reciben miles de ciudadanos en todo el país”, señaló la APABIB en un comunicado.

No obstante, el gremio solicitó a MiCultura que el proceso de transición garantice la permanencia y estabilidad del personal técnico y profesional en bibliotecología que, durante años, ha liderado y sostenido los procesos de modernización, automatización, organización técnica, conservación documental y desarrollo de servicios bibliotecarios en la Biblioteca Nacional.

En ese sentido, la asociación destacó que “la experiencia, el conocimiento especializado y el compromiso de estos profesionales constituyen un activo institucional que debe ser preservado y fortalecido para asegurar la continuidad y calidad de los servicios”. Asimismo, resaltó la labor de la Biblioteca Nacional, a la que describió como un pilar fundamental para la educación, la investigación, la cultura y la construcción de la identidad nacional.

Si bien la APABIB reconoció la dedicación del personal que labora en la Biblioteca Nacional, también exhortó a MiCultura a desarrollar un proceso transparente, participativo, respetuoso de los derechos laborales y basado en la valoración del conocimiento profesional.

En particular, la organización pidió garantizar la estabilidad laboral del personal profesional y técnico que actualmente presta servicios en la Biblioteca Nacional y la Red de Bibliotecas Públicas; reconocer la trayectoria, experiencia y aportes de los profesionales de la bibliotecología y del personal técnico que han impulsado los procesos de transformación y modernización institucional; cumplir con las obligaciones laborales y económicas pendientes conforme a la legislación vigente; y fortalecer la gestión bibliotecaria mediante el liderazgo y la participación de los profesionales de la bibliotecología en los espacios de toma de decisiones, de acuerdo con la normativa nacional que regula la profesión y las instituciones bibliotecarias.

“La integración de la Biblioteca Nacional y de las Bibliotecas Públicas al Ministerio de Cultura debe representar una oportunidad para consolidar una política pública bibliotecaria moderna, inclusiva y sostenible, orientada a preservar la memoria nacional y garantizar el acceso democrático al conocimiento para todos los panameños”, concluyó la APABIB.