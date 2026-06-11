Bibliotecarios piden a MiCultura garantizar la estabilidad laboral en la transición de la Biblioteca Nacional

La <b>Asociación Panameña de Bibliotecarios (APABIB)</b> expresó este jueves 11 de junio su disposición a acompañar y contribuir al proceso de transición administrativa y operativa de la<a href="/tag/-/meta/biblioteca-nacional-ernesto-j-castillero-r-"> <b>Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero</b></a> y de la <b>Red de Bibliotecas Públicas</b> al <b><a href="/tag/-/meta/micultura-ministerio-de-cultura">Ministerio de Cultura (MiCultura</a>)</b>, en cumplimiento de lo establecido en la <b>Ley 175 de 2020</b>.'Reconocemos que este proceso representa una oportunidad para fortalecer el sistema bibliotecario nacional, consolidar la protección del patrimonio documental panameño y garantizar la continuidad de los servicios bibliotecarios que reciben miles de ciudadanos en todo el país', señaló la APABIB en un comunicado.No obstante, el gremio solicitó a <b>MiCultura</b> que el proceso de transición garantice la permanencia y estabilidad del personal técnico y profesional en bibliotecología que, durante años, ha liderado y sostenido los procesos de modernización, automatización, organización técnica, conservación documental y desarrollo de servicios bibliotecarios en la <b>Biblioteca Nacional</b>.En ese sentido, la asociación destacó que 'la experiencia, el conocimiento especializado y el compromiso de estos profesionales constituyen un activo institucional que debe ser preservado y fortalecido para asegurar la continuidad y calidad de los servicios'. Asimismo, resaltó la labor de la <b>Biblioteca Nacional</b>, a la que describió como un pilar fundamental para la educación, la investigación, la cultura y la construcción de la identidad nacional.Si bien la APABIB reconoció la dedicación del personal que labora en la <b>Biblioteca Nacional</b>, también exhortó a <b>MiCultura</b> a desarrollar un proceso transparente, participativo, respetuoso de los derechos laborales y basado en la valoración del conocimiento profesional.En particular, la organización pidió garantizar la estabilidad laboral del personal profesional y técnico que actualmente presta servicios en la <b>Biblioteca Nacional</b> y la <b>Red de Bibliotecas Públicas</b>; reconocer la trayectoria, experiencia y aportes de los profesionales de la bibliotecología y del personal técnico que han impulsado los procesos de transformación y modernización institucional; cumplir con las obligaciones laborales y económicas pendientes conforme a la legislación vigente; y fortalecer la gestión bibliotecaria mediante el liderazgo y la participación de los profesionales de la bibliotecología en los espacios de toma de decisiones, de acuerdo con la normativa nacional que regula la profesión y las instituciones bibliotecarias.'La integración de la <b>Biblioteca Nacional</b> y de las <b>Bibliotecas Públicas</b> al <b>Ministerio de Cultura</b> debe representar una oportunidad para consolidar una política pública bibliotecaria moderna, inclusiva y sostenible, orientada a preservar la memoria nacional y garantizar el acceso democrático al conocimiento para todos los panameños', concluyó la APABIB.