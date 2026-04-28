Bicentenario del Congreso Anfictiónico: Panamá conmemora el sueño de Bolívar

<b>Instalación de la Corte IDH:</b> A partir del lunes 4 de mayo, se celebrará el periodo de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.<b>Conferencia sobre Anfictionía: </b>La Embajada de Grecia ofrecerá una charla sobre el concepto clásico de la anfictionía y su desarrollo en Panamá en 1826.Para <b><a href="/tag/-/meta/carlos-guevara-mann">Guevara Mann</a></b>, el momento culminante será la semana de alto nivel, entre el 20 y 27 de junio. En esta fecha, se llevará a cabo una reunión de jefes de Estado y de Gobierno el 22 de junio, exactamente el mismo día en que se instaló el Congreso original en <b>1826</b>.<i>'El mensaje es que el multilateralismo es el sistema internacional que más conviene a un Estado como Panamá y a nuestros Estados hermanos; que la defensa del sistema republicano de gobierno y de la democracia son objetivos importantes para nuestra política exterior; y que la cooperación internacional que inició en América es un valor que debe mantenerse'</i>, concluyó el viceministro. Asimismo, reafirmó que Panamá apoya firmemente la democracia como la forma óptima de gobierno para los Estados de la actualidad.