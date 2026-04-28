Bicentenario del Congreso Anfictiónico: Panamá conmemora el sueño de Bolívar

La Asamblea Nacional conmemoró este martes, 28 de abril, el bicentenario del Congreso Anfictiónico con un acto protocolar que incluyó la presentación de la banda del Instituto América en su plaza principal, una declamación poética de Luis “Cholo” Bernal y la colocación de una ofrenda floral dentro del hemiciclo legislativo.

“Esta iniciativa de nuestro Libertador, Simón Bolívar, dio paso a tantas instituciones y organizaciones —como la CELAC y la OEA— cuya idea original era tener un solo ejército y que todos fuéramos una gran hermandad en defensa de nuestros pueblos”, destacó la diputada Paulette Thomas. “Recordemos las palabras del Libertador: si el mundo tuviera que elegir una capital, definitivamente sería Panamá la elegida para este augusto destino; tenemos que recobrar ese espacio”, acotó.

El acto contó también con la presencia del viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann.

“En el Congreso Anfictiónico de Panamá se deliberaron principios fundamentales de nuestro ordenamiento internacional y, por ello, es más que atinente que la Asamblea Nacional lleve a cabo esta conmemoración”, manifestó el viceministro. Adelantó, además, que Panamá tiene agendadas múltiples actividades este año en el marco del bicentenario: