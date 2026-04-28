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Bicentenario del Congreso Anfictiónico: Panamá conmemora el sueño de Bolívar

La diputada Paulette Thomas resalta la importancia histórica de Panamá como sede del diálogo regional durante la conmemoración del Bicentenario.
La diputada Paulette Thomas resalta la importancia histórica de Panamá como sede del diálogo regional durante la conmemoración del Bicentenario. Adolfo Berrios Riaño | La Estrella de Panamá
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 28/04/2026 15:45
La Asamblea Nacional y la Cancillería de Panamá inician las celebraciones del bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826, destacando la vigencia del multilateralismo y la importancia histórica del istmo como capital del diálogo americano

La Asamblea Nacional conmemoró este martes, 28 de abril, el bicentenario del Congreso Anfictiónico con un acto protocolar que incluyó la presentación de la banda del Instituto América en su plaza principal, una declamación poética de Luis “Cholo” Bernal y la colocación de una ofrenda floral dentro del hemiciclo legislativo.

“Esta iniciativa de nuestro Libertador, Simón Bolívar, dio paso a tantas instituciones y organizaciones —como la CELAC y la OEA— cuya idea original era tener un solo ejército y que todos fuéramos una gran hermandad en defensa de nuestros pueblos”, destacó la diputada Paulette Thomas. “Recordemos las palabras del Libertador: si el mundo tuviera que elegir una capital, definitivamente sería Panamá la elegida para este augusto destino; tenemos que recobrar ese espacio”, acotó.

El acto contó también con la presencia del viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann.

“En el Congreso Anfictiónico de Panamá se deliberaron principios fundamentales de nuestro ordenamiento internacional y, por ello, es más que atinente que la Asamblea Nacional lleve a cabo esta conmemoración”, manifestó el viceministro. Adelantó, además, que Panamá tiene agendadas múltiples actividades este año en el marco del bicentenario:

Instalación de la Corte IDH: A partir del lunes 4 de mayo, se celebrará el periodo de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Conferencia sobre Anfictionía: La Embajada de Grecia ofrecerá una charla sobre el concepto clásico de la anfictionía y su desarrollo en Panamá en 1826.

Para Guevara Mann, el momento culminante será la semana de alto nivel, entre el 20 y 27 de junio. En esta fecha, se llevará a cabo una reunión de jefes de Estado y de Gobierno el 22 de junio, exactamente el mismo día en que se instaló el Congreso original en 1826.

“El mensaje es que el multilateralismo es el sistema internacional que más conviene a un Estado como Panamá y a nuestros Estados hermanos; que la defensa del sistema republicano de gobierno y de la democracia son objetivos importantes para nuestra política exterior; y que la cooperación internacional que inició en América es un valor que debe mantenerse”, concluyó el viceministro. Asimismo, reafirmó que Panamá apoya firmemente la democracia como la forma óptima de gobierno para los Estados de la actualidad.

El viceministro Carlos Guevara Mann reafirma el compromiso de Panamá con el multilateralismo y la democracia en el marco del Congreso Anfictiónico.
El viceministro Carlos Guevara Mann reafirma el compromiso de Panamá con el multilateralismo y la democracia en el marco del Congreso Anfictiónico. Adolfo Berrios Riaño | La Estrella de Panamá
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