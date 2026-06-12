Mundial 2026: Panamá activa plan de asistencia para aficionados que asistirán

El Gobierno de Panamá emitió una serie de recomendaciones dirigidas a los aficionados que viajarán a Canadá para acompañar a la selección nacional durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Entre las principales sugerencias, las autoridades recomiendan verificar que el pasaporte tenga una vigencia mínima de seis meses antes de viajar, así como conservar copias digitales e impresas de los documentos importantes.

Para quienes viajen con menores de edad, se recuerda la importancia de portar las autorizaciones requeridas y que los niños lleven información de contacto actualizada. Además, se aconseja establecer previamente un punto de encuentro familiar en caso de que algún integrante se extravíe durante las actividades del torneo.