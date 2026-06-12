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Mundial 2026: Panamá activa plan de asistencia para aficionados que asistirán

Panamá emite guía de seguridad para aficionados que viajarán al Mundial 2026
Panamá emite guía de seguridad para aficionados que viajarán al Mundial 2026 Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 12/06/2026 16:26
Las autoridades panameñas compartieron medidas de seguridad y orientación para los fanáticos que asistirán al Mundial de 2026 en Canadá.

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El Gobierno de Panamá emitió una serie de recomendaciones dirigidas a los aficionados que viajarán a Canadá para acompañar a la selección nacional durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Entre las principales sugerencias, las autoridades recomiendan verificar que el pasaporte tenga una vigencia mínima de seis meses antes de viajar, así como conservar copias digitales e impresas de los documentos importantes.

Para quienes viajen con menores de edad, se recuerda la importancia de portar las autorizaciones requeridas y que los niños lleven información de contacto actualizada. Además, se aconseja establecer previamente un punto de encuentro familiar en caso de que algún integrante se extravíe durante las actividades del torneo.

Las autoridades también sugieren tomar una fotografía grupal antes de ingresar a estadios o eventos masivos, medida que puede facilitar la localización de personas en caso de separación.

Una vez en Canadá, se recomienda mantener el pasaporte en un lugar seguro y portar únicamente una copia del documento durante los desplazamientos. Asimismo, se insta a los aficionados a adquirir boletos exclusivamente a través de canales oficiales y evitar compartir códigos QR o entradas digitales en redes sociales para prevenir fraudes.

Los viajeros que utilicen medicamentos de manera regular deben llevarlos debidamente identificados y contar con las recetas o documentos médicos correspondientes.

En caso de emergencia, los panameños podrán comunicarse con el número de emergencias 911 en Canadá. Además, el Consulado de Panamá en Toronto mantendrá atención permanente a través del número +1 (289) 980-6507. Para reportar la pérdida de un pasaporte, se habilitó el número +507 6676-8272.

Las autoridades informaron además que se han coordinado consulados móviles para brindar asistencia y atención a los ciudadanos panameños durante el desarrollo del Mundial, con el objetivo de responder oportunamente ante cualquier eventualidad.

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