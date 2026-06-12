Orgullo panameño: Ilda Mason hace historia al ser la voz en español del Mundial 2026

La talentosa actriz y bailarina panameña Ilda Mason se convirtió en una de las protagonistas detrás de escena de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al participar como la voz en español durante las ceremonias inaugurales celebradas en Norteamérica.

A través de sus redes sociales, Mason compartió la emoción que sintió al presentar a las distintas delegaciones participantes, una experiencia que describió como un sueño hecho realidad. La artista destacó especialmente el orgullo de mencionar a Panamá entre las selecciones clasificadas al torneo, en una nueva participación histórica para el país.

La panameña también reveló que continuará formando parte de las actividades oficiales del campeonato, prestando su voz en eventos relacionados con la inauguración en Estados Unidos.