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Orgullo panameño: Ilda Mason hace historia al ser la voz en español del Mundial 2026

Ilda Mason cumple un sueño y representa a Panamá en el Mundial 2026.
Ilda Mason cumple un sueño y representa a Panamá en el Mundial 2026. @ildamason
Por
Emiliana Tuñón
  • 12/06/2026 16:40
Ilda Mason llevó el nombre de Panamá a la escena mundialista al participar como voz oficial en español de la inauguración del Mundial 2026.

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La talentosa actriz y bailarina panameña Ilda Mason se convirtió en una de las protagonistas detrás de escena de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al participar como la voz en español durante las ceremonias inaugurales celebradas en Norteamérica.

A través de sus redes sociales, Mason compartió la emoción que sintió al presentar a las distintas delegaciones participantes, una experiencia que describió como un sueño hecho realidad. La artista destacó especialmente el orgullo de mencionar a Panamá entre las selecciones clasificadas al torneo, en una nueva participación histórica para el país.

La panameña también reveló que continuará formando parte de las actividades oficiales del campeonato, prestando su voz en eventos relacionados con la inauguración en Estados Unidos.

“Es un honor representar a Panamá en un escenario tan importante y ser parte de una celebración que une a millones de personas alrededor del mundo”, expresó.

Además de su participación profesional, Mason adelantó que apoyará de cerca a la selección nacional y que tiene previsto asistir a uno de los encuentros del equipo panameño en Nueva Jersey, donde espera celebrar junto a la afición canalera.

Su presencia en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta refleja el talento panameño que sigue ganando espacio en escenarios internacionales.

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