Contralor ordena auditoría forense al Mercado Periférico de Chilibre por elevados costos de construcción

El contralor general de la República, Anel Flores, ordenó una auditoría forense inmediata al proyecto del Mercado Periférico de Chilibre tras detectar lo que considera costos excesivos en la ejecución de la obra.

A través de una publicación en su cuenta de X, Flores informó que realizó una inspección al proyecto y manifestó preocupación por el costo de construcción, que supera los B/.11,500 por metro cuadrado.

“Acabo de estar en el Mercado Periférico de Chilibre. Los números no cuadran: más de B/.11,500 por metro cuadrado para una construcción que luce básica y muy lejos de justificar ese costo”, expresó el funcionario.

Ante estas observaciones, el contralor anunció el inicio de una auditoría forense con el objetivo de revisar en detalle el manejo de los recursos públicos destinados a la obra.

“Por eso ordenamos una auditoría forense inmediata. Cada dólar de los panameños se fiscalizará”, añadió.