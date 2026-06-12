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Contralor ordena auditoría forense al Mercado Periférico de Chilibre por elevados costos de construcción

La Contraloría pone bajo la lupa proyecto de Chilibre por millonarios costos de construcción
La Contraloría pone bajo la lupa proyecto de Chilibre por millonarios costos de construcción @AnelBoloFlores
Por
Emiliana Tuñón
  • 12/06/2026 16:23
El contralor Anel Flores cuestiona costo del Mercado de Chilibre y ordena investigación

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El contralor general de la República, Anel Flores, ordenó una auditoría forense inmediata al proyecto del Mercado Periférico de Chilibre tras detectar lo que considera costos excesivos en la ejecución de la obra.

A través de una publicación en su cuenta de X, Flores informó que realizó una inspección al proyecto y manifestó preocupación por el costo de construcción, que supera los B/.11,500 por metro cuadrado.

“Acabo de estar en el Mercado Periférico de Chilibre. Los números no cuadran: más de B/.11,500 por metro cuadrado para una construcción que luce básica y muy lejos de justificar ese costo”, expresó el funcionario.

Ante estas observaciones, el contralor anunció el inicio de una auditoría forense con el objetivo de revisar en detalle el manejo de los recursos públicos destinados a la obra.

“Por eso ordenamos una auditoría forense inmediata. Cada dólar de los panameños se fiscalizará”, añadió.

Mercado de Chilibre bajo la lupa por cuestionamientos sobre costos de construcción

El contralor señaló que la investigación permitirá aclarar las dudas surgidas en torno a los costos de la obra. “La auditoría forense ayudará a esclarecer lo que está pasando en el Mercado Periférico de Chilibre. Cada recurso de los panameños tiene que estar debidamente sustentado”, escribió en su cuenta de X.

El Mercado Periférico de Chilibre forma parte de las infraestructuras concebidas para fortalecer la comercialización de productos agrícolas y mejorar las condiciones para productores y consumidores. Sin embargo, los costos reportados durante su construcción han generado cuestionamientos públicos, situación que ahora será objeto de una revisión exhaustiva por parte de la Contraloría General de la República.

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