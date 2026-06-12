Contralor ordena auditoría forense al Mercado Periférico de Chilibre por elevados costos de construcción

El contralor señaló que la investigación permitirá aclarar las dudas surgidas en torno a los costos de la obra.<b> </b><i>'La auditoría forense ayudará a esclarecer lo que está pasando en el Mercado Periférico de Chilibre. Cada recurso de los panameños tiene que estar debidamente sustentado'</i>, escribió en su cuenta de X.El <b>Mercado Periférico de Chilibre</b> forma parte de las infraestructuras concebidas para fortalecer la comercialización de productos agrícolas y mejorar las condiciones para productores y consumidores. Sin embargo, los costos reportados durante su construcción han generado cuestionamientos públicos, situación que ahora será objeto de una revisión exhaustiva por parte de la <b><a href="/tag/-/meta/cgrp-contraloria-general-de-la-republica-de-panama">Contraloría General de la República</a></b>.