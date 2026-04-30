Ministro Ábrego confirma la compra de 10 mil chalecos antibalas tras reconocer que hay equipos vencidos

El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, anunció la mañana de este jueves 30 de abril que el Gobierno proyecta la compra de 10 mil chalecos antibalas para la Policía Nacional, en respuesta al aumento de los índices de delincuencia en el país.

Durante la conferencia semanal realizada este jueves en el Hospital del Niño, el funcionario reconoció que actualmente la institución cuenta con alrededor de 5,000 chalecos, lo que obliga a que sean compartidos entre unidades en turno.

“Todas las unidades que participan en operativos de alto nivel o peligrosidad tienen su chaleco antibalas en disposición”, aseguró, aunque admitió que parte del equipo existente ya se encuentra vencido.

Ábrego explicó que se mantienen conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para concretar la adquisición durante este año, como parte de un plan para fortalecer las condiciones de seguridad del personal policial.

“Estamos hablando de comprar con efectividad 10,000 chalecos antibalas debido precisamente a la subida del índice delincuencial”, indicó.

El ministro subrayó que la compra forma parte de un proyecto en desarrollo, orientado a garantizar mejores herramientas de protección para los agentes que participan en operativos de riesgo.