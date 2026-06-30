Cumbre del Mercosur: Panamá da su respaldo al reclamo de las Malvinas y defiende la democracia en Bolivia

En el marco de la LXVIII Cumbre de Presidentes del MERCOSUR celebrada en Asunción, Panamá, representada por su ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, suscribió una serie de consensos enfocados tanto en la soberanía territorial de la región como en la estricta defensa de los valores democráticos y los derechos humanos.Martínez-Acha participó en las sesiones conjuntas junto a los mandatarios de los Estados Partes del bloque —Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz Pereira (Bolivia), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Yamandú Orsi (Uruguay)— y los representantes de los Estados Asociados, entre ellos los presidentes de Chile, José Antonio Kast, y de Ecuador, Daniel Noboa.