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Cumbre del Mercosur: Panamá da su respaldo al reclamo de las Malvinas y defiende la democracia en Bolivia

Cancilleres de Mercosur participan en la 68 reunión del Consejo del Mercado Común (CMC) este lunes, previo a la Cumbre de Presidentes y en el que se acordarán la decisiones que emanarán de esta cumbre semestral en Luque (Paraguay).
Cancilleres de Mercosur participan en la 68 reunión del Consejo del Mercado Común (CMC) este lunes, previo a la Cumbre de Presidentes y en el que se acordarán la decisiones que emanarán de esta cumbre semestral en Luque (Paraguay). EFE
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Lourdes García Armuelles
  • 30/06/2026 13:43
También rechazó la explotación unilateral de recursos naturales en la zona por parte de Gran Bretaña, considerándola incompatible con la Resolución 31/49 de la AGNU

En el marco de la LXVIII Cumbre de Presidentes del MERCOSUR celebrada en Asunción, Panamá, representada por su ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, suscribió una serie de consensos enfocados tanto en la soberanía territorial de la región como en la estricta defensa de los valores democráticos y los derechos humanos.

Martínez-Acha participó en las sesiones conjuntas junto a los mandatarios de los Estados Partes del bloque —Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz Pereira (Bolivia), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Yamandú Orsi (Uruguay)— y los representantes de los Estados Asociados, entre ellos los presidentes de Chile, José Antonio Kast, y de Ecuador, Daniel Noboa.

Consensos

Durante las reuniones, Panamá cofirmó el respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa con el Reino Unido por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y los espacios marítimos circundantes.

También rechazó la explotación unilateral de recursos naturales en la zona por parte de Gran Bretaña, considerándola incompatible con la Resolución 31/49 de la AGNU.

Además de los asuntos territoriales, Panamá sumó su firma a la coyuntura que atraviesa el Estado Plurinacional de Bolivia.

El canciller panameño ratificó la defensa de las instituciones, el Estado de derecho, las libertades fundamentales y los derechos humanos, los cuales fueron catalogados como “condición esencial para la estabilidad regional”.

La comitiva panameña expresó su preocupación por el escenario humanitario que padece Bolivia.

Panamá también rechazó de forma categórica cualquier acción que implique violencia, la interrupción de servicios esenciales o la amenaza a infraestructuras críticas, señalando que estas conductas comprometen directamente la convivencia pacífica.

El consenso internacional reafirmó la necesidad del pleno respeto al Gobierno legítimo y constitucional boliviano encabezado por el presidente Rodrigo Paz Pereira, haciendo un llamado solidario a todos los actores políticos y sociales para resolver las diferencias mediante el diálogo constructivo y la preservación de la paz social.

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