Meduca refuerza verificación académica con reporte de diplomados docentes

El Ministerio de Educación (Meduca), a través de la Dirección Nacional de Recursos Humanos, emitió una circular dirigida a universidades e institutos superiores solicitando la remisión de listados de educadores que hayan recibido diplomados, con el objetivo de mantener actualizados y confiables los registros académicos de los docentes incorporados al Sistema de Administración de Recursos Humanos.

De acuerdo con la petición, los listados deberán incluir el nombre completo de cada docente, número de cédula, denominación del diplomado, fecha de emisión y el número de resolución, certificación o documento que respalde la formación recibida.