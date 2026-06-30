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Meduca refuerza verificación académica con reporte de diplomados docentes

De acuerdo con la petición, los listados deberán incluir el nombre completo de cada docente.
De acuerdo con la petición, los listados deberán incluir el nombre completo de cada docente. Deposith Photo
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Lourdes García Armuelles
  • 30/06/2026 11:32
El ministerio subrayó que esta medida busca agilizar los procesos de validación, reconocimiento y actualización de los registros docentes

El Ministerio de Educación (Meduca), a través de la Dirección Nacional de Recursos Humanos, emitió una circular dirigida a universidades e institutos superiores solicitando la remisión de listados de educadores que hayan recibido diplomados, con el objetivo de mantener actualizados y confiables los registros académicos de los docentes incorporados al Sistema de Administración de Recursos Humanos.

De acuerdo con la petición, los listados deberán incluir el nombre completo de cada docente, número de cédula, denominación del diplomado, fecha de emisión y el número de resolución, certificación o documento que respalde la formación recibida.

La información deberá ser enviada a las direcciones regionales de educación correspondientes, lo que permitirá fortalecer los procesos de verificación académica que realiza el Meduca, garantizando la validez de las credenciales, así como la transparencia, trazabilidad y confiabilidad institucional.

El ministerio subrayó que esta medida busca agilizar los procesos de validación, reconocimiento y actualización de los registros docentes.

Las universidades e institutos superiores cuentan con un plazo de cinco días hábiles, a partir de la recepción de la circular, para remitir la información solicitada a los despachos regionales respectivos.

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