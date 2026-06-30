ONU refuerza la respuesta humanitaria mientras avanzan los rescates en Venezuela

Un total de siete personas fueron rescatadas durante la jornada más reciente de rescate en La Guaira, Venezuela, mientras que se prevé un número que es más alto que el que ya se ha reportado, advirtió el coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el país, Gianluca Rampolla.

Durante una entrevista con Reuters, el representante del organismo internacional reveló que, como parte de la respuesta a la emergencia, se acordó con las autoridades venezolanas la adquisición de 10.000 bolsas para el manejo de víctimas fatales. “Definitivamente estamos mirando a un número que es más alto que el que ya se ha reportado. Puedo darles un indicador de aproximación”, dijo.

“El gobierno está liderando una operación a gran escala que se centra en, principalmente en esta etapa, en la búsqueda y rescate. Estamos más allá de la ventana crítica de los 72 horas. Pero, y este es uno de los milagros de este país, los rescatistas siguen siendo capaces de sacar a la gente de allí”, señaló.

El funcionario explicó que las autoridades continúan desarrollando un amplio operativo de búsqueda y rescate en las áreas devastadas por los movimientos telúricos. Aunque ya se superó el período considerado más crítico para localizar sobrevivientes, los equipos de emergencia siguen encontrando personas con vida bajo los escombros.

De acuerdo con el representante de la ONU, siete personas fueron rescatadas durante la jornada más reciente, hecho que mantiene activas las labores de salvamento y la esperanza de hallar más sobrevivientes.

Mientras avanzan las operaciones de rescate, organismos internacionales y autoridades locales continúan coordinando la entrega de ayuda humanitaria y la atención a las miles de personas afectadas por el desastre.

Para Rampolla, esta medida ofrece una idea de la magnitud que podría alcanzar la tragedia, el cual superaría las cifras oficiales dadas a conocer hasta el momento, que contabilizan 1.719 fallecidos.