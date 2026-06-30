Hallan pasaportes panameños entre los escombros tras los terremotos en Venezuela

Dos pasaportes panameños fueron encontrados entre los escombros de las zonas afectadas por los terremotos que azotaron a Venezuela el pasado 24 de junio.

Durante una transmición en vivo del medio argentino Todo Noticias, se observa una serie de pasaportes recuperados por los equipos de emergencia, en una zona en los alrededores del Hotel Eduards, en La Guaira, donde figuran dos pasaportes panameños, junto con el de varios países como Ecuador y Argentina.

Hasta el momento, las autoridades panameñas no han confirmado si se trata de víctimas fallecidas o desaparecidos por el desastre ocurrido.

Solo se ha reportado la desaparición de un cuidadano panameño, quienes las autoridades continúan tratando de ubicar.

Las labores de búsqueda continúan en distintas áreas y localidades, mientras organismos de socorros trabajan en la identificación de víctimas y localización de personas desaparecidas.