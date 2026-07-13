Japón busca estrechar cooperación marítima con Panamá en medio del cerco naval en Asia

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió este lunes en el Palacio de las Garzas a una delegación de la Asociación de Navieros de Japón, encabezada por su presidente Hitoshi Nagasawa.

Durante el encuentro, los representantes nipones manifestaron su interés en reforzar la cooperación con Panamá en el sector marítimo, un área que ocupa un lugar protagónico para la economía de ambas naciones y que resulta clave para las relaciones bilaterales.

Continuidad a la agenda bilateral

La reunión da seguimiento al diálogo iniciado en septiembre de 2025 durante la visita oficial del mandatario a Tokio, donde se abordó la modernización del registro de buques panameño, y ocurre una semana después de que Mulino recibiera a la Federación Empresarial de Japón (Keidanren).

En esta ocasión, la comitiva japonesa estuvo integrada también por los directivos Yasuhiro Shinohara, Kumiko Iwasa, Keiichi Tada y Daijiro Mizushima, según un comunicado de la Presidencia de la República de Panamá.

Por parte del Gobierno Nacional, asistieron los ministros Javier Martínez Acha (Relaciones Exteriores) y José Ramón Icaza (Asuntos del Canal); el embajador de Panamá en Japón, Walter Cohen; el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Luis Roquebert; y el director general de Marina Mercante, Ramón Franco.

Impulso al empleo y megaproyectos del Canal

El presidente Mulino enfatizó el interés de Panamá en lograr un mayor acercamiento con las navieras japonesas para promover la cooperación técnica y la colaboración con la Universidad Marítima de Panamá (UMIP), con el objetivo de que más marinos panameños accedan a puestos de trabajo en la flota mercante de Japón.

Asimismo, el mandatario repasó el portafolio de megaproyectos del Canal de Panamá planificados para licitación a partir del próximo año, el cual incluye la construcción de nuevos puertos, un proyecto de gasoducto y el reservorio multipropósito de Río Indio, destinado a asegurar agua para el consumo humano y para los tránsitos de la vía interoceánica.

Nagasawa reconoció el rol estratégico de Panamá para la seguridad económica de Japón, detallando que solo en 2025 un total de 1,072 buques japoneses —muchos de ellos con carga de gas— transitaron por la vía interoceánica.

El líder gremial destacó que tanto el gasoducto como el proyecto de Río Indio son fundamentales para garantizar la operación eficiente del Canal.

Finalmente, Nagasawa reconoció el liderazgo de Mulino en la modernización de la plataforma logística, marítima y de servicios del país, expresando su expectativa de ampliar la cooperación con las autoridades panameñas para enfrentar los desafíos comunes de la industria.

El factor China y reto de Panamá por la valoración del Tokio MoU

El sector naval nipón respalda la agenda logística del Gobierno de Panamá justo en medio de las retenciones de buques con bandera panameña en puertos chinos por parte de la República Popular China, una situación que representa un desafío para la valoración de Panamá en el Memorando de Entendimiento de Tokio (Tokio MoU).

El Tokio MOU es una de las organizaciones regionales de control del Estado rector del puerto más activas del mundo, enfocada en la región de Asia-Pacífico. Su objetivo principal es inspeccionar buques para eliminar el transporte marítimo deficiente y garantizar la seguridad marítima, la protección ambiental y el bienestar de la tripulación. De conformidad con lo dispuesto en el Memorando, la Secretaría del Memorando de Entendimiento de Tokio se estableció el 15 de marzo de 1994 en Tokio, Japón.

El 1 de julio, tras celebrar la reincorporación de Panamá a la Lista Blanca del Memorando de Entendimiento de París (Paris MoU), Mulino reconoció que “debido al problema por todos conocido con China, pudiera afectarnos la valoración en el Tokio MoU por las detenciones, que gracias a Dios van en disminución. Estamos esperando la confirmación de una reunión personal de mis enviados a China para tratar este tema al más alto nivel de ese país”,

El Gobierno de Panamá anunció a comienzos de julio que funcionarios de ambos países se reunirán del 16 al 18 de este mes en China para tratar la detención de buques y la renovación del acuerdo bilateral de transporte marítimo. Pekín, sin embargo, no ha confirmado hasta ahora esos contactos.

China justifica controles a barcos con bandera panameña

Sin embargo, el Gobierno chino defendió este lunes las inspecciones realizadas a buques de bandera panameña en sus puertos, atribuyéndolas a “múltiples incidentes de seguridad” registrados desde comienzos de año, aunque evitó confirmar las reuniones bilaterales que Panamá anunció para esta semana en territorio chino, reportó la agencia EFE.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Jian, declaró en rueda de prensa que, según datos oficiales, los barcos panameños representaron cerca del 20% de las llegadas de buques extranjeros entre enero y julio, pero concentraron alrededor del 50% de los accidentes y de las muertes y desapariciones vinculadas a esos sucesos.

“Las inspecciones de supervisión portuaria son una medida importante para garantizar la seguridad de la navegación y la limpieza del entorno marítimo”, afirmó Lin, subrayando que los controles se realizan “de acuerdo con la ley y las normas” y en cumplimiento de las convenciones internacionales.

Hasta junio del presente año, se han registrado 470 detenciones de naves locales en puertos chinos, un incremento de 338 respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se detuvieron 132 embarcaciones, según cifras de la Cámara Marítima de Panamá (CMP).