Muro colapsado en PH Ocean Two en Costa del Este: reclamación supera los $315 mil

Desde la primera semana de junio, los residentes del PH Ocean Two, ubicado en Costa del Este, sufren las afectaciones provocadas por el colapso del muro perimetral que dividía su edificio residencial del proyecto en construcción Generation Tower, desarrollado por la empresa contratista Black Bear, ligada a Empresas Bern. Los videos y las fotografías facilitados por un vecino del edificio a La Estrella de Panamá evidencian un socavón de grandes dimensiones en buena parte del área social del PH Ocean Two. En las imágenes se puede apreciar cómo diversos espacios destinados a la recreación, como la cancha de fútbol, actualmente no pueden ser utilizados debido a que se encuentran cubiertos por una lona negra. Este mismo vecino señaló que las afectaciones que están sufriendo los residentes no han recibido respuesta por parte de la empresa contratista, al tiempo que alertó de que las lluvias propias de la época están empeorando el panorama que viven a diario. Una circular de la administración del PH Ocean Two, fechada el pasado 28 de agosto, informó a los residentes sobre los avances relacionados con el proceso de reclamación ante la compañía aseguradora y las gestiones administrativas para la recuperación del área afectada por el colapso del muro perimetral del área social del edificio. En lo que respecta al proceso de reclamación ante la compañía aseguradora, la administración del edificio informó que este se encontraba en etapa de revisión, análisis y evaluación por parte de los ajustadores. Asimismo, señaló que inicialmente se contempló un periodo de 20 días hábiles para la revisión del expediente, la validación de los daños y el análisis de los diferentes rubros reclamados.

No obstante, debido a que el monto total de la reclamación presentada asciende a $315,952.58, dicho proceso está siendo objeto de una revisión técnica y documental más exhaustiva. Una vez concluidas las inspecciones y evaluaciones, así como la emisión del informe de ajuste, este será revisado por la junta directiva, con el acompañamiento del inspector de obra, a fin de validar que la eventual indemnización propuesta se corresponda con los daños ocasionados y los costos de recuperación reclamados.

El comunicado de la administración del PH Ocean Two indicó que, una vez liberados los fondos correspondientes, se daría vía libre a las gestiones necesarias para la reconstrucción del área afectada. En paralelo, la administración del edificio ha mantenido conversaciones con representantes de Empresas Bern y de la contratista Black Bear, con el objetivo de alcanzar un acuerdo relacionado con la compensación por los perjuicios inmateriales derivados de este evento. Como resultado de dichas gestiones, se encuentra sobre la mesa una propuesta de compensación, la cual será sometida a consideración de los propietarios en una Asamblea Extraordinaria que se celebrará el próximo 17 de septiembre, para su análisis y discusión.

La circular hizo énfasis en que tanto la junta directiva como la administración del edificio mantienen un seguimiento continuo y documentado de todas las gestiones relacionadas con este caso, con el fin de gestionarlo bajo criterios de transparencia, responsabilidad técnica y protección de los intereses de la comunidad de vecinos. “Entendemos la importancia que tiene para toda la comunidad la recuperación de esta área y reiteramos nuestro compromiso de mantener una gestión activa y responsable”, concluyó el comunicado.

La versión de los promotores del proyecto