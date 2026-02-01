Obra pluvial de $3.6 millones en Limajo abre riesgo de demanda millonaria contra el MOP

Para Núñez, quien posee el 69 % del PH Comerciales Limajo desde 2011, la obra no solo falló en integrarlo al nuevo sistema pluvial, sino que terminó por condenar su activo comercial. Con la elevación del nivel de la nueva laguna de retención hasta la cota del sótano, la propiedad quedó atrapada en un 'hueco hidráulico', sin posibilidad de desagüe natural.El modelo de negocio del PH se basa en el alquiler de locales comerciales y depósitos con estacionamientos soterrados. Este último componente se volvió inutilizable debido a las inundaciones recurrentes, agravadas por la laguna que se produce por la mezcla de aguas pluviales con aguas servidas provenientes de una fosa séptica ubicada en la servidumbre de torres de alta tensión de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A.El impacto financiero, según Núñez, se traduce en cifras alarmantes: