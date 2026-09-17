Las 7 claves informativas de Panamá y el mundo este jueves 17 de septiembre

La jornada de este jueves 17 de septiembre estuvo marcada por temas políticos, económicos, judiciales, educativos, municipales y deportivos que generaron atención en Panamá.

-La diputada de la coalición Vamos, Walkiria Chandler D’Orcy, respaldó la labor fiscalizadora de los diputados que integran la Comisión de Presupuesto, aunque cuestionó algunas conductas que, a su juicio, afectan el desarrollo de las discusiones y el intercambio de ideas dentro de la comisión.

-La Fiscalía Metropolitana solicitará la formulación de cargos contra los empresarios Hermán Bern Pittí, José Manuel, Jacqueline e Ingrid Bern Barbero. La audiencia quedó programada para el próximo 2 de octubre y está relacionada con el prolongado conflicto judicial entre antiguos socios del centro comercial Town Center, ubicado en Costa del Este.

-Los transportistas de Panamá Oeste manifestaron su preocupación por el nuevo aumento en el precio de los combustibles, que comenzará a regir este viernes 18 de septiembre. El sector pidió al Gobierno revisar y renegociar el subsidio que reciben para cubrir parte de sus costos operativos y planteó retomar un esquema de 90 centavos por litro, con un tope.

-El Ifarhu comenzó a trabajar en la conformación de la Comisión Nacional para el Análisis de Carreras Prioritarias 2027-2031. La iniciativa busca determinar cuáles son las áreas profesionales que realmente requiere el mercado laboral panameño y tomar en cuenta las necesidades de las distintas regiones del país.

-El expresidente Ricardo Martinelli, cuestionó las reformas al Código Electoral que actualmente analiza la Asamblea Nacional. Martinelli aseguró que existen sectores interesados en cambiar las reglas para impedir que vuelva a ocupar la presidencia de Realizando Metas (RM).

-La Alcaldía de San Miguelito estableció un límite de $8,000 mensuales por cada junta comunal para la ejecución y pago de transferencias financiadas con recursos del Fondo General durante la vigencia fiscal 2026.

-La Federación Panameña de Fútbol dio a conocer la convocatoria de 27 jugadores realizada por el técnico Thomas Christiansen para la gira asiática que tendrá lugar entre finales de septiembre y comienzos de octubre. Una de las ausencias que llamó la atención fue la del futbolista Kadir Barría.