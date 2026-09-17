Imputan cargos a cuatro exfuncionarios de la Senniaf por presunto maltrato a menores en CAI de Tocumen

Cuatro exfuncionarios de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) fueron imputados por las presuntas irregularidades registradas en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, donde permanecían niños, niñas y adolescentes bajo la protección del Estado.
La audiencia de imputación se desarrolló a solicitud de la Fiscalía de Familia, que presentó cargos por la presunta comisión del delito de maltrato al menor agravado y otros hechos punibles en perjuicio de los menores que se encontraban en las instalaciones.
El juzgado de garantías avaló la formulación de cargos presentada por el Ministerio Público, lo que permite continuar formalmente la investigación contra los cuatro exservidores públicos.
Entre las personas imputadas figura Ruth Sánchez, exdirectora del CAI de Tocumen. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado la identidad de los otros tres investigados ni han detallado cuáles son los demás delitos incluidos en la causa.
Durante la audiencia, el tribunal impuso a los cuatro imputados la medida cautelar de reporte periódico ante el Ministerio Público los días 15 y 30 de cada mes.
La Fiscalía de Familia apeló la decisión adoptada por el juzgado. La audiencia para resolver este recurso fue programada para el próximo 6 de octubre.
En esa diligencia, un tribunal superior deberá evaluar los argumentos del Ministerio Público y determinar si mantiene las medidas cautelares establecidas o impone otras condiciones a los exfuncionarios mientras avanzan las investigaciones.
El caso se relaciona con presuntos hechos cometidos contra menores que se encontraban bajo custodia y protección estatal en el centro administrado por la Senniaf. Las cuatro personas imputadas conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria en firme.
Los cuatro investigados deberán reportarse ante el Ministerio Público los días 15 y 30 de cada mes, aunque la Fiscalía apeló esta decisión.
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