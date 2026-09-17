Imputan cargos a cuatro exfuncionarios de la Senniaf por presunto maltrato a menores en CAI de Tocumen

Cuatro exfuncionarios de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) fueron imputados por las presuntas irregularidades registradas en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, donde permanecían niños, niñas y adolescentes bajo la protección del Estado.

La audiencia de imputación se desarrolló a solicitud de la Fiscalía de Familia, que presentó cargos por la presunta comisión del delito de maltrato al menor agravado y otros hechos punibles en perjuicio de los menores que se encontraban en las instalaciones.

El juzgado de garantías avaló la formulación de cargos presentada por el Ministerio Público, lo que permite continuar formalmente la investigación contra los cuatro exservidores públicos.

Entre las personas imputadas figura Ruth Sánchez, exdirectora del CAI de Tocumen. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado la identidad de los otros tres investigados ni han detallado cuáles son los demás delitos incluidos en la causa.