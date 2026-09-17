Modernizarán la potabilizadora Roberto Reyna de Chitré

El Gobierno entregará este viernes la orden de proceder para el proyecto de estudio, diseño, construcción, equipamiento y ampliación del sistema de abastecimiento de la planta potabilizadora Roberto Reyna, en Chitré, provincia de Herrera.

El anuncio lo hizo el diputado y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Manuel Cohen Salerno, del circuito 6-1 de Chitré, quien señaló que el problema de abastecimiento de agua potable en la región lleva más de dos décadas y se agravó durante el último año.

Según Cohen, el sistema enfrenta un colapso desde hace aproximadamente 14 meses, situación que afecta el suministro de agua potable en el área.

El proyecto contempla una intervención integral de la planta y, de acuerdo con el diputado, los trabajos principales tomarán varios años. Mientras se ejecuta la obra, se contemplan medidas temporales para atender las necesidades de abastecimiento.

La orden de proceder será entregada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, durante una actividad prevista para este viernes.

Cohen indicó que la planta ya contaba con un proceso previsto para su contratación durante la administración anterior, pero sostuvo que este no avanzó. El diputado atribuyó al actual gobierno la decisión de retomar el proyecto.

La modernización de la planta Roberto Reyna busca atender las deficiencias del sistema de abastecimiento y ampliar su capacidad para responder a la demanda de agua potable de Chitré.

El proyecto tendrá una ejecución de varios años, por lo que las autoridades contemplan soluciones temporales mientras avanzan las obras permanentes.