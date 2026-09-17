‘Food Tech’ reúne a más de 150 empresas para impulsar el comercio de alimentos entre Panamá y Estados Unidos

Más de 150 empresas y participantes se dieron cita este jueves 17 de septiembre en Food Tech, un encuentro organizado por Sabor USA para fortalecer las conexiones comerciales entre importadores panameños y exportadores estadounidenses, así como para explorar nuevas oportunidades en el sector de alimentos.

El intercambio comercial de alimentos entre Panamá y Estados Unidos y las oportunidades para que empresas de ambos países amplíen sus negocios fueron algunos de los principales temas abordados durante Food Tech, un evento organizado por la iniciativa Sabor USA y la Oficina de Asuntos Agrícolas de la Embajada de Estados Unidos en Panamá.

El encuentro reunió a empresas interesadas en conocer alternativas para la importación de materias primas, la elaboración de productos en Panamá y su posterior comercialización tanto en el mercado nacional como en otros destinos, incluido Estados Unidos.

El agregado de Agricultura de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, Andrew Hothacher, destacó ante La Estrella de Panamá que el objetivo del encuentro es facilitar el conocimiento y las conexiones necesarias para desarrollar negocios entre ambos mercados.

El funcionario resaltó que los procesadores de alimentos panameños pueden acceder a productos y materias primas estadounidenses que no se producen localmente, incorporarlos a productos nacionales y, posteriormente, abastecer el mercado panameño o destinarlos a la exportación.

“Las empresas panameñas pueden acceder al suministro estadounidense para importar productos que no se producen aquí en Panamá y mezclarlos con productos nacionales”, señaló.

Hothacher agregó que la cercanía comercial entre Panamá y Estados Unidos genera oportunidades para que las empresas aprovechen los suministros estadounidenses dentro de sus procesos productivos.