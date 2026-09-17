‘Food Tech’ reúne a más de 150 empresas para impulsar el comercio de alimentos entre Panamá y Estados Unidos

Más de 150 empresas y participantes se dieron cita este jueves 17 de septiembre en Food Tech, un encuentro organizado por Sabor USA para fortalecer las conexiones comerciales entre importadores panameños y exportadores estadounidenses, así como para explorar nuevas oportunidades en el sector de alimentos.
El intercambio comercial de alimentos entre Panamá y Estados Unidos y las oportunidades para que empresas de ambos países amplíen sus negocios fueron algunos de los principales temas abordados durante Food Tech, un evento organizado por la iniciativa Sabor USA y la Oficina de Asuntos Agrícolas de la Embajada de Estados Unidos en Panamá.
El encuentro reunió a empresas interesadas en conocer alternativas para la importación de materias primas, la elaboración de productos en Panamá y su posterior comercialización tanto en el mercado nacional como en otros destinos, incluido Estados Unidos.
El agregado de Agricultura de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, Andrew Hothacher, destacó ante La Estrella de Panamá que el objetivo del encuentro es facilitar el conocimiento y las conexiones necesarias para desarrollar negocios entre ambos mercados.
El funcionario resaltó que los procesadores de alimentos panameños pueden acceder a productos y materias primas estadounidenses que no se producen localmente, incorporarlos a productos nacionales y, posteriormente, abastecer el mercado panameño o destinarlos a la exportación.
“Las empresas panameñas pueden acceder al suministro estadounidense para importar productos que no se producen aquí en Panamá y mezclarlos con productos nacionales”, señaló.
Hothacher agregó que la cercanía comercial entre Panamá y Estados Unidos genera oportunidades para que las empresas aprovechen los suministros estadounidenses dentro de sus procesos productivos.
Las intervenciones durante Food Tech 2026 pusieron de manifiesto el interés de empresas estadounidenses y panameñas por ampliar sus relaciones comerciales en el sector de alimentos.
Para Estados Unidos, Panamá representa una oportunidad para encontrar distribuidores, importadores y fabricantes interesados en incorporar productos y materias primas estadounidenses. Para las empresas panameñas, el acceso a estos suministros puede representar una alternativa para desarrollar productos destinados tanto al consumo local como a mercados de exportación.
En este escenario, Sabor USA busca facilitar el contacto entre ambos sectores y generar nuevas oportunidades de negocio a partir del intercambio de productos, materias primas y conocimientos sobre las tendencias de la industria alimentaria.
El encuentro también permitió poner en contacto a representantes de distintos segmentos de la cadena alimentaria, con el objetivo de explorar nuevas posibilidades de importación, producción, distribución y exportación entre Panamá y Estados Unidos.
En tal sentido, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, aseguró que el clima de inversión entre ambos países está mejor que nunca, como parte de la cooperación bilateral.
El encuentro también sirvió como espacio para que representantes de la industria láctea de California exploraran oportunidades de negocio en Panamá.
Janet Arellano, directora internacional de la Junta de Asesores del sector lácteo de California, explicó que la participación en Food Tech representa una oportunidad para acercar la oferta de productos lácteos de California a fabricantes, distribuidores e importadores panameños.
“Nos encantaría mucho darnos a conocer aquí en Panamá, ya sea por medio de los fabricantes o, inclusive, conocer posiblemente a distribuidores e importadores que estén interesados en comercializar productos de California”, manifestó.
Arellano destacó la importancia estratégica que tiene Panamá para el desarrollo de productos lácteos en Centroamérica y señaló que uno de los objetivos de su participación es identificar posibles socios comerciales interesados en incorporar productos de California a sus operaciones.
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