Lotería Fiscal regional en Panamá: ¿A qué hora y dónde será el primer sorteo?

La Dirección General de Ingresos (DGI) realizará este martes 18 de agosto el primer sorteo de la Lotería Fiscal regional, una iniciativa que comenzará en la Región 1, correspondiente a Panamá.
El sorteo se llevará a cabo en Albrook Mall a partir de las 2:00 p.m., según informó la entidad. Además, quienes no puedan asistir podrán seguir la transmisión en vivo a través de las redes sociales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF):
Instagram: @mefpma
YouTube: MEFPANAMA
En cada sorteo regional se entregarán 25 premios, que suman un total de B/.110,000.00, distribuidos de la siguiente manera:
La DGI también estableció un calendario para los siguientes sorteos regionales:
Con estos sorteos, la DGI llevará la Lotería Fiscal a distintas regiones del país y distribuirá premios en efectivo entre los participantes.
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