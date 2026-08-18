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Información útil

Lotería Fiscal regional en Panamá: ¿A qué hora y dónde será el primer sorteo?

Primer sorteo de la Lotería Fiscal regional será en Albrook Mall
Primer sorteo de la Lotería Fiscal regional será en Albrook Mall MEF
Por
Emiliana Tuñón
  • 18/08/2026 10:26
Albrook Mall será escenario este martes del primer sorteo de la Lotería Fiscal regional.

La Dirección General de Ingresos (DGI) realizará este martes 18 de agosto el primer sorteo de la Lotería Fiscal regional, una iniciativa que comenzará en la Región 1, correspondiente a Panamá.

El sorteo se llevará a cabo en Albrook Mall a partir de las 2:00 p.m., según informó la entidad. Además, quienes no puedan asistir podrán seguir la transmisión en vivo a través de las redes sociales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF):

Instagram: @mefpma

YouTube: MEFPANAMA

En cada sorteo regional se entregarán 25 premios, que suman un total de B/.110,000.00, distribuidos de la siguiente manera:

5 premios de B/.10,000.00
10 premios de B/.5,000.00
10 premios de B/.1,000.00
Próximos sorteos de la Lotería Fiscal Regional

La DGI también estableció un calendario para los siguientes sorteos regionales:

Jueves 20 de agosto: Región 2, que comprende Panamá Oeste, Colón y Darién. El sorteo será en Colón 2000 Duty Free Mall.
Martes 25 de agosto: Región 3, correspondiente a Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas. Se realizará en Chiriquí Mall.
Jueves 27 de agosto: Región 4, que incluye Herrera, Los Santos y Coclé. El sorteo tendrá lugar en Mall Paseo Central.

Con estos sorteos, la DGI llevará la Lotería Fiscal a distintas regiones del país y distribuirá premios en efectivo entre los participantes.

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