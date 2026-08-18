Lotería Fiscal regional en Panamá: ¿A qué hora y dónde será el primer sorteo?

La Dirección General de Ingresos (DGI) realizará este martes 18 de agosto el primer sorteo de la Lotería Fiscal regional, una iniciativa que comenzará en la Región 1, correspondiente a Panamá.

El sorteo se llevará a cabo en Albrook Mall a partir de las 2:00 p.m., según informó la entidad. Además, quienes no puedan asistir podrán seguir la transmisión en vivo a través de las redes sociales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF):

Instagram: @mefpma

YouTube: MEFPANAMA

En cada sorteo regional se entregarán 25 premios, que suman un total de B/.110,000.00, distribuidos de la siguiente manera: