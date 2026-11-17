La ACPTA también reconoció la gestión del ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, por respetar los procesos establecidos y solicitó continuar fortaleciendo la recopilación de información sobre producción, expendio y consumo. Según la organización, contar con datos oportunos y precisos permitirá tomar decisiones más acertadas sobre el abastecimiento de cebolla y otros productos de la cadena agroalimentaria.

La asociación reiteró además su compromiso con la producción nacional y la soberanía alimentaria.

La Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (ACPTA) recomendó la importación de 10,000 quintales de cebolla fresca para atender el posible déficit previsto para el consumo nacional durante diciembre. La propuesta surgió tras la reunión extraordinaria de la Cadena Agroalimentaria de Papa y Cebolla, realizada el 16 de noviembre, en la que se analizaron las cifras oficiales obtenidas a partir del inventario efectuado los días 11, 12 y 13 de noviembre. De acuerdo con la ACPTA, los datos presentados por la Dirección de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) reflejaron un faltante de cebolla fresca en campo para cubrir la demanda del próximo mes. Ante este escenario, la organización planteó la entrada de 10,000 quintales del producto, como una medida para garantizar el abastecimiento durante diciembre, tomando en cuenta las disposiciones establecidas para este rubro considerado sensitivo para la economía nacional.