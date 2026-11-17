El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este jueves 19 de noviembre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles.
Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.
El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.
Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.
Para este jueves 19 de noviembre las agroferias del IMA se llevarán en las siguientes ubicaciones:
-Colón: Parque central de Santa Isabel en el distrito de Santa Isabel.
-Chiriquí: Instalaciones de ACPTA vía Cerro Punta en Paso Ancho en el distrito de Tierras Altas.
-Los Santos: Junta Comunal de Río Hondo en el distrito de Las Tablas.
-Panamá Este: Terrenos de la Feria de Tanara en el distrito de Chepo y en la Cancha de Pacora centro en Pacora en el distrito de Panamá.
-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Cerro Banco en el distrito de Besikó.
-Veraguas: Casa comunal de La Mata en San Antonio en el distrito de Atalaya.
-Panamá Oeste: Salón Cultural de Nuevo Emperador en el distrito de Arraiján.
-Herrera: Parque de Los Hatillos en el corregimiento del Barrero de Pesé.