La hora de la unidad regional en la selección del próximo Secretario General de la ONU

El otoño comienza a sentirse en Nueva York y el frío recuerda que el calendario avanza también para las Naciones Unidas. La carrera por la Secretaría General necesita comenzar a definirse, y tanto los candidatos como los miembros del Consejo de Seguridad tienen la responsabilidad de contribuir a que el proceso avance con mayor claridad hacia una conclusión antes de finalizar el año.

A estas alturas, la cuestión decisiva es qué candidatura puede llegar al final del proceso sin enfrentar el veto de alguno de los cinco miembros permanentes, por lo que la incorporación de papeletas de colores en los sondeos informales permite identificar con mayor claridad las posibilidades reales de cada candidatura, considerando que, nueve votos favorables no bastan para superar la oposición de un miembro permanente.

El tiempo, además, comienza a convertirse en un factor determinante. El mandato de António Guterres concluye el 31 de diciembre y su sucesor debe contar con el tiempo suficiente para prepararse para asumir el cargo el 1 de enero de 2027.

Esta presión de tiempo tiene una dimensión particularmente importante para América Latina y el Caribe. La región cuenta con varias candidaturas idóneas y con la neutralidad necesaria para ocupar la Secretaría General. Sin embargo, esa oportunidad requiere una lectura compartida de las señales que envía el proceso.

La reciente declaración de los Estados Miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), pronunciada en las Naciones Unidas, así como el Acuerdo de Posicionamiento Común Iberoamericano, adoptado en la XXX Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid en 2026, reflejan una creciente toma de conciencia sobre la importancia de esa coordinación.

La región comienza a manifestarse al comprender que las aspiraciones individuales de sus Estados también tienen una dimensión colectiva importante.

La selección de un representante de América Latina y el Caribe permitiría dar continuidad a una práctica que, aunque no constituye una obligación jurídica, ha orientado históricamente la distribución geográfica de los principales cargos de las Naciones Unidas: la rotación regional.

La experiencia demuestra que el valor de esta práctica trasciende las aspiraciones inmediatas de cualquier región. Apartarse de la expectativa de rotación en el proceso actual podría generar incertidumbre entre las demás regiones sobre la posibilidad de que, llegado su turno, se respete ese mismo entendimiento.

La aparición de nuevas candidaturas extrarregionales refuerza la necesidad de que América Latina y el Caribe consoliden una posición común en esta contienda. La postulación reciente de Lana Nusseibeh, presentada por los Emiratos Árabes Unidos, incorporó una nueva presión a la competencia. Además, la formalización, el pasado 30 de octubre, de la candidatura del actual Secretario General de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), Feridun Sinirlioğlu, presentada por Turquía después de la séptima ronda de sondeos informales del Consejo de Seguridad, demuestra que el proceso todavía puede incorporar nuevas variables.

La hora de la unidad latinoamericana ha llegado, como demostración de una expresión de responsabilidad ante una oportunidad que trasciende las aspiraciones nacionales.

La rotación regional, la representatividad y el equilibrio geográfico forman parte de una conversación más amplia sobre la estructura que da legitimidad de las Naciones Unidas. América Latina y el Caribe tienen varios candidatos idóneos para defender esa expectativa, pero también el desafío de demostrar que pueden actuar de manera coordinada para hacerla valer.

La región ha demostrado un respaldo significativo a sus candidaturas y ha dado señales claras de su voluntad de preservar la oportunidad de que América Latina y el Caribe ocupe la Secretaría General.

Con el frío acercándose a Nueva York y el final del año cada vez más cerca, el próximo sondeo informal, especialmente si incorpora las papeletas de colores que permiten identificar posibles vetos, permitirá vislumbrar con mayor precisión el futuro de las candidaturas.

Interpretar esos resultados será fundamental para distinguir entre las candidaturas que cuentan con respaldo suficiente y aquellas que podrían encontrar obstáculos insuperables en la etapa final del proceso.

La pregunta ya no es si América Latina y el Caribe serán capaces de mantener su aspiración regional, sino si los cinco miembros permanentes lograrán un balance entre sus intereses geopolíticos y reconocer, a tiempo, cuál de estas candidaturas puede concitar el consenso necesario para avanzar hacia una recomendación del Consejo de Seguridad.