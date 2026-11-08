Nuestra identidad define el futuro panameño

Bajo el cálido y esplendoroso cielo que caracteriza a nuestro querido Panamá en el mes de noviembre, redacto estas líneas para todos los ciudadanos pero, con prioridad para el panameño de a pie que lucha por subsistir y está cansado de leer críticas vacías que no resuelven nada; para quienes temen a los cambios impulsivos de algunos movimientos, y para aquellos soñadores y apasionados que creen que podemos reconstruir el país. Y, no menos importante, a quienes desde el escepticismo, exigen un proceso con garantías legales y no promesas oportunistas.

“Érase una vez” es la frase de apertura tradicional, que se utiliza para comenzar a contar cuentos de hadas, fábulas e historias de ficción a los niños. Sin embargo, la refundación de nuestra Patria no es una fantasía romántica para adormecer conciencias. Solo apelo a la memoria del precedente del año 1945: en la historia del derecho constitucional panameño, tal como ocurre hoy, nuestro país enfrentaba entonces el agotamiento de un modelo político ciego a las necesidades de todos.

El país venía de una profunda crisis tras una Asamblea Nacional que ya no representaba a nadie, sumida en pugnas de poder que ignoraban al pueblo. Las mujeres panameñas, lideradas por figuras como Gumersinda Páez y Esther Neira de Calvo, decidieron romper el monopolio de los políticos tradicionales; no querían más parches, exigían igualdad de derechos plasmados desde la raíz del Estado.

Hoy, los múltiples intentos fallidos de recoger firmas para la vía Paralela, han demostrado que esas fórmulas cosméticas están agotadas.

Al igual que en 1945, el país se encuentra en una encrucijada donde solo un nuevo pacto social ordenado puede devolver la confianza ciudadana. Aquella convocatoria demostró que, cuando las instituciones vigentes entran en crisis o ya no responden a las necesidades del ciudadano que lucha el día a día, el recurso al poder originario busca restablecer el pacto social pacíficamente. No es un quiebre de la ley por la fuerza, sino una transición jurídica hacia una nueva Constitución.

En ese sentido, me hace mucho ruido que los detractores olviden que, hoy en el 2026, el enfoque de la Sepresac plantea la originaria no como una ruptura caótica, sino como una reestructuración y modernización integral del Estado adaptada a una sociedad moderna. Es decir, que cuando las vías ordinarias están agotadas, el recurso legítimo es el retorno directo al poder soberano qué solo emana del pueblo.

La inacción frente a los derechos políticos de los ciudadanos exige soluciones: hacer patria hoy no es aceptar la crisis. Esa dignidad institucional fue la que guió a mujeres gigantes, como Gumersinda Páez y Esther Neira de Calvo en la Constituyente de 1945.

Convocar una Constituyente hoy no es un salto al vacío. Es la continuación de ese legado, donde nuestra identidad define el futuro panameño. Ciudadano: tus ancestros le dieron un voto de confianza a esa originaria y, hoy, tú gozas del sufragio femenino universal, la igualdad salarial por el mismo trabajo y el fuero de maternidad legal. Súmate a lo que nos unirá, súmate a la Nueva Constitución de todos, para todos, con todos!