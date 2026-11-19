Transformar desechos de pescado y residuos orgánicos en proteína de alto valor para reducir la dependencia de insumos importados. Esa es la apuesta tecnológica que especialistas de siete países analizan en Panamá para mejorar la competitividad de los pequeños acuicultores y aprovechar el margen de crecimiento del sector en una región donde la ingesta de pescado apenas alcanza la mitad del promedio global. El alto costo de los alimentos balanceados representa uno de los mayores gastos operativos en la acuicultura y frena la expansión de la actividad, golpeando con mayor fuerza a los productores de menor escala. Para revertir este escenario, investigadores, extensionistas y fabricantes de Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, República Dominicana y Panamá participan en un taller técnico enfocado en dos alternativas locales y de bajo costo: el ensilado de pescado y la cría de larvas de mosca soldado negra. Ambas tecnologías operan bajo un modelo de economía circular: el ensilado aprovecha subproductos y restos del procesamiento pesquero para convertirlos en ingredientes nutritivos, mientras que las larvas de mosca soldado negra degradan residuos orgánicos y los transforman en proteínas y grasas de alta calidad nutricional para los peces.

Amplio margen para crecer en la región El impulso a soluciones más eficientes responde tanto a la necesidad de aliviar los costos operativos como a una clara oportunidad de expansión en el mercado regional para fortalecer la seguridad alimentaria. Durante la apertura del encuentro, Adoniram Sanches Peraci, coordinador subregional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para Mesoamérica, señaló que mientras el consumo mundial de pescado ronda los 21 kilogramos por habitante al año, en Centroamérica apenas alcanza los 11 kilogramos y en Panamá los 12 kilogramos. Según Sanches Peraci, aprovechar ese margen de crecimiento exige aumentar la productividad apoyándose en la alta eficiencia de conversión alimentaria de los peces frente a otras fuentes de proteína animal, sin depender únicamente de ampliar las áreas de cultivo y reduciendo las pérdidas y el desperdicio a lo largo de toda la cadena agroalimentaria. Independencia de insumos y alianza académica Para el subadministrador de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Gerardo Irimia, sustituir ingredientes extranjeros por recursos locales disponibles es fundamental para destrabar el crecimiento de la acuicultura panameña, especialmente entre los pequeños productores. Irimia subrayó que estas soluciones prácticas requieren una articulación directa entre instituciones públicas, centros de investigación y el sector productivo.