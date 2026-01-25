Panameña asume rol clave en la Federación Internacional de Deportes Acuáticos

La panameña Ana Irene Delgado fue designada Asesora del Presidente de la Federación Internacional de Deportes Acuáticos (World Aquatics), nombramiento aprobado por unanimidad por la Junta Directiva de la organización el pasado 24 de enero, durante una sesión celebrada en la ciudad de Tashkent, Uzbekistán.

World Aquatics, considerada la federación deportiva internacional más grande del mundo, es el organismo rector y promotor de los deportes acuáticos a nivel global, entre ellos la natación, el waterpolo, los clavados, el nado en aguas abiertas y el nado artístico.

La designación de Delgado representa un hito para Panamá, al ubicar al país en un espacio estratégico de liderazgo dentro del deporte internacional. El nombramiento reconoce su amplia trayectoria diplomática y deportiva, así como su compromiso con el desarrollo del deporte en escenarios multilaterales.

Actualmente, Ana Irene Delgado se desempeña como embajadora de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Además, ocupa los cargos de vicepresidenta de la Confederación Panamericana de Esgrima, vicepresidenta de la Unión Internacional de Pentatlón Moderno y presidenta de la Federación Panameña de Pentatlón Moderno.

Desde World Aquatics se destacó que esta designación fortalece la articulación entre la diplomacia y el deporte como herramientas de desarrollo, cooperación y proyección internacional. Asimismo, reafirma el compromiso de Delgado de continuar impulsando iniciativas alineadas con la visión de fortalecimiento del deporte promovida por el Gobierno Nacional.

Con este nombramiento, Panamá sigue ganando reconocimiento en los más altos niveles del deporte mundial, gracias al talento, la preparación y el compromiso de sus representantes en organismos internacionales.