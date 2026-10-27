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‘Hoy se hizo justicia’: Sabrina Murillo sobre la tragedia en Costa del Este

Sabrina Murillo, única sobreviviente de la tragedia.
Sabrina Murillo, única sobreviviente de la tragedia. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Flor Isaela Navarro
  • 27/10/2026 20:24
Tras más de ocho años de proceso legal, la condena dictada contra la empresa responsable del PH Breeze en Costa del Este representa un precedente clave para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse, señaló Sabrina Murillo

Un tribunal emitió un fallo condenatorio contra la Constructora Corcione S.A. al hallarla culpable por los hechos relacionados con la caída de un vehículo desde el cuarto piso de estacionamientos del edificio PH Breeze, ubicado en Costa del Este, siniestro registrado el 28 de marzo de 2018 que dejó como saldo tres personas fallecidas y una sobreviviente con lesiones graves.

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La decisión judicial la hizo pública en su cuenta de Instagram, Sabrina Murillo la única sobreviviente de la tragedia, este 27 de octubre tras más de ocho años de proceso legal impulsado por las víctimas e investigaciones sobre las condiciones estructurales del inmueble.

Murillo confirmó que la empresa responsable de la edificación fue declarada culpable por las fallas vinculadas a la caída del automóvil.

En el carro en el que viajaban:

Su padre (Eduardo José Murillo), su hermana (Paola Sofía Murillo) y su novio (Abel Sandi Molina), quienes perdieron la vida en el lugar, mientras que ella sufrió una lesión medular permanente.

Como sobreviviente del suceso, también señaló que aunque ninguna condena devolverá la vida a sus seres queridos ni cambiará su condición médica, la sentencia representa un paso fundamental para sentar un precedente sobre la responsabilidad en las construcciones y garantizar que una tragedia similar no vuelva a repetirse.

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