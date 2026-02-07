‘Cholo Chorrillo’: el líder de la banda Bagdad condenado por narcotráfico en Estados Unidos

Jorge Rubén Camargo Clarke, más conocido como “Cholo Chorrillo” de 46 años, es uno de los criminales panameños más notorios en la última década por su papel como líder de la organización criminal conocida como la pandilla Bagdad, una estructura envolvida en delitos de narcotráfico, violencia y crimen organizado tanto en Panamá como en operaciones transnacionales.

Orígenes y liderazgo en la pandilla Bagdad

La pandilla Bagdad surgió como una escisión de bandas menores que operaban en sectores marginados de Ciudad de Panamá, especialmente en el barrio de El Chorrillo, y con el tiempo se consolidó como una de las organizaciones criminales más peligrosas del país.

Bajo el liderazgo de Camargo Clarke, el grupo se especializó originalmente en el robo de cargamentos de droga a otros narcotraficantes, así como en actividades como extorsión, sicariato, control territorial y secuestro.

Durante años, “Cholo Chorrillo” fue considerado el principal cabecilla de esta banda, manteniendo control de rutas estratégicas y relaciones con otras organizaciones delictivas en Centroamérica.

Su influencia criminal no solo se limitaba al ámbito local: con el tiempo, la pandilla Bagdad se convirtió en un actor clave en el trasiego de estupefacientes hacia mercados internacionales.

Detención, extradición y procesos judiciales

En febrero de 2022, Camargo Clarke fue capturado en el municipio de Grecia, en la provincia de Alajuela, Costa Rica, mientras intentaba evadir procesos judiciales abiertos en su contra tanto en Panamá como en los Estados Unidos.

Las autoridades lo arrestaron durante una operación en la que también estaba en compañía de otras personas y bajo circunstancias que evidenciaban su intención de huir de la justicia.

Entre esas personas, estaba su expareja, Nancy Abigail Góngora Guerrel —exmujer del líder de la pandilla Bagdad— quien fue detenida en Costa Rica y posteriormente extraditada a Panamá en marzo de 2023, requerida por el Ministerio Público por delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita relacionados con la operación “Neptuno”, una investigación que desarticuló una red criminal dedicada al tráfico nacional e internacional de drogas, homicidio, hurto y lavado de dinero.

Tras su detención en Costa Rica, Camargo fue extraditado a los Estados Unidos en marzo de 2023 para enfrentar cargos federales por narcotráfico internacional, específicamente por conspiración para distribuir cocaína con la intención de importarla al territorio estadounidense.

El caso fue llevado ante una corte federal en Los Ángeles, California, donde fiscales estadounidenses presentaron una investigación exhaustiva que incluyó análisis forenses, testimonios especializados y pruebas documentales que vincularon directamente al acusado con operaciones logísticas de narcotráfico que afectaron tanto Panamá como Estados Unidos.

Condena en Estados Unidos

El 6 de febrero de 2026, una corte federal en Los Ángeles encontró a Jorge Rubén Camargo Clarke, alias “Cholo Chorrillo”, culpable de todos los cargos de narcotráfico internacional que se le imputaban, relacionados con el envío y facilitación de múltiples toneladas métricas de cocaína destinadas al mercado estadounidense.

La sentencia representa un duro golpe contra una de las redes criminales más peligrosas surgidas en Panamá en los últimos años.

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Panamá, la condena no solo desmantela en parte la estructura operativa de la pandilla Bagdad, sino que también envía un mensaje claro sobre la capacidad de la cooperación internacional para llevar ante la justicia a líderes de crimen organizado transnacional.

La investigación que sustentó la condena contó con la coordinación de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos y autoridades panameñas, cuyos aportes de pruebas y testimonios fueron decisivos para establecer la responsabilidad criminal del condenado.

El alcance de su caída en el crimen organizado

La caída de “Cholo Chorrillo” significa uno de los mayores éxitos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado que ha vinculado a Panamá con redes internacionales de drogas.

Su condena no solo marca un precedente jurídico, sino que también remarca la importancia de la cooperación entre países para combatir estructuras delictivas que operan más allá de fronteras.

Este caso queda como un hito tanto para el sistema judicial estadounidense como para las instituciones de seguridad panameñas que aportaron evidencias clave para lograr la sentencia.