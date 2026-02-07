Colón será sede de Tribal Gathering 2026, el encuentro indígena que atraerá miradas del mundo

Del 27 de febrero al 16 de marzo, Playa Chiquita, en la provincia de Colón, Panamá, será el escenario de Tribal Gathering Panamá 2026, un encuentro internacional que reunirá a comunidades indígenas de diferentes partes del mundo para celebrar sus tradiciones, compartir conocimientos y promover la conciencia ambiental.

Organizado por Geoparadise y con el respaldo del Ministerio de Cultura, el evento apuesta por el intercambio cultural a través de ceremonias al amanecer, talleres educativos, arte indígena, ferias artesanales y presentaciones en medio del paisaje caribeño.

Más que un festival, la iniciativa busca fortalecer la identidad de los pueblos originarios y generar impacto social.

En esta edición, los fondos recaudados apoyarán la creación de un Comedor Infantil Permanente en la Comarca Valle Ñopo, enfocado en mejorar la alimentación y el bienestar de niños indígenas.

Con actividades durante 18 días y una propuesta que combina cultura, naturaleza y aprendizaje, Tribal Gathering posiciona a Panamá como un puente entre culturas y una vitrina para la diversidad ancestral del mundo.