Rigoberta Menchú afirma en Panamá que la cultura es clave para la identidad y el futuro de la humanidad

En conversación exclusiva con este diario, la activista subrayó que la creación artística es una dimensión esencial de la humanidad y una herramienta para imaginar un futuro distinto. “Los seres humanos tenemos alma, creación y magia. Estamos vivos gracias a la utopía de un mundo mejor, y ese mundo mejor pasa por nuestra creación” , sostuvo.

“ Si no tenemos una valorización de nuestra cultura, no tenemos identidad. La identidad nace de la cultura” , expresó Menchú, al destacar que los saberes, los conocimientos y las formas de organización de los pueblos están profundamente ligados al ámbito cultural.

La líder indígena y premio Nobel de la Paz 1992 Rigoberta Menchú afirmó que la cultura es la base de la identidad y del desarrollo humano, en declaraciones exclusivas a La Estrella de Panamá durante su participación este martes 27 de enero en el Festival de Ideas de la CAF , realizado en Panamá.

Menchú explicó que su presencia en el país respondió a una invitación del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe CAF, organismo con el que desarrolla diversas iniciativas regionales, y que el encuentro le permitió compartir aprendizajes acumulados a lo largo de casi medio siglo. “Esta es la primera vez que tengo la oportunidad de dar lo mejor de nuestras experiencias de los últimos 40 años, de casi medio siglo”, indicó a La Estrella de Panamá.

Durante la entrevista, la activista guatemalteca envió un mensaje a los pueblos indígenas y alos creadores culturales, a quienes reconoció como portadores de valores universales. “Saludo a toda la gente que hace posible un lenguaje de humanismo universal”, concluyó.

La premio Nobel también se mostró complacida por su visita a Panamá y manifestó su intención de regresar para impulsar proyectos culturales con impacto social, especialmente enfocados en la juventud. “Tenemos que hacer iniciativas vivas, apoyar a los artistas e inculcar estos valores en la juventud. Nosotros ya somos ancianos en el tiempo y necesitamos relevo generacional”, dijo.

Sobre la Nobel de la Paz

Rigoberta Menchú es una líder indígena maya quiché de Guatemala, defensora de los derechos humanos y una de las voces más influyentes de América Latina en la lucha por la dignidad de los pueblos originarios. Su trabajo ha estado marcado por la defensa de la justicia social, la memoria histórica, la identidad cultural y la participación de los pueblos indígenas en la vida política y social.

A lo largo de su trayectoria, ha promovido el diálogo intercultural, la educación como herramienta de transformación y el respeto a la diversidad cultural como base para la construcción de sociedades más justas.

En 1992 recibió el premio Nobel de la Paz, reconocimiento que consolidó su proyección internacional y su papel como referente global en temas de derechos humanos, cultura, paz y reconciliación.